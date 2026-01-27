 Qeyri-formal işləyənlər icbari tibbi sığortadan hələki əvvəlki qaydada yararlanacaq - Açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qeyri-formal işləyənlər icbari tibbi sığortadan hələki əvvəlki qaydada yararlanacaq - Açıqlama

Qafar Ağayev12:16 - Bu gün
Qeyri-formal işləyənlər icbari tibbi sığortadan hələki əvvəlki qaydada yararlanacaq - Açıqlama

“Tibbi sığorta haqqında” Qanuna edilən dəyişikliklər icbari tibbi sığorta sistemində qeyri-formal məşğulluğun təsir dairəsinə düşən şəxslərin iştirak mexanizmini tənzimləyəcək.

1news.az xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin “2025-ci ilin yekunları və hədəflər” mövzusunda keçirilən mətbuat konfransında Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev deyib.
O bildirib ki, icbari tibbi sığorta 2021-ci ildən etibarən ölkə üzrə tətbiq olunur və bu müddət ərzində sistemin formalaşması və dayanıqlılığının təmin edilməsi məqsədilə dövlət müəyyən əhali qruplarını sığortahaqqı ödəməkdən azad edib. Dövlət beş il ərzində həmin vətəndaşların tibbi xidmət xərclərini öz üzərinə götürüb.
Zaur Əliyevin sözlərinə görə, növbəti mərhələdə məqsədyönlü maliyyələşmə modelinə keçid nəzərdə tutulur.

“Qanuna edilən dəyişikliklərdən biri də sığortaolunan şəxslərin əhatə dairəsinin dəqiqləşdirilməsinə və qeyri-formal məşğulluğun təsir dairəsinə düşən şəxslərin icbari tibbi sığorta sistemində iştirak mexanizminin tənzimlənməsinə yönəlib.
Qeyri-formal məşğulluğun təsir dairəsinə düşən şəxslər icbari tibbi sığorta üzrə özləri ödəyici kimi çıxış edəcəklər, digər şəxslər üzrə isə sığortahaqqının ödənilməsi mexanizmi dəyişməyəcək”.

Rəsmi işləyənlərin sığortahaqlarını maaşlarından ödədiyini xatırladan Zaur Əliyev bildirib ki, qeyri-formal fəaliyyət göstərən şəxslərin də eyni prinsiplə sistemdə iştirak etməsi ədalətli bölgünü təmin edəcək və icbari tibbi sığorta sisteminin maliyyə sabitliyinə töhfə verəcək.

Onun sözlərinə görə, bu mexanizmin tətbiqi Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydası qüvvəyə mindikdən sonra mümkün olacaq.

“Qeyri-formal məşğulluğun təsir dairəsinə düşən şəxslərin konkret siyahısı təsdiqlənənədək isə həmin şəxslər icbari tibbi sığortadan əvvəlki qaydada istifadə etməyə davam edəcəklər”.

Paylaş:
130

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Sumqayıt Sənaye Parkında polipropilen və laminatlı kisə istehsalı müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Cəmiyyət

MEDİA Azərbaycan–Türkiyə strateji müttəfiqliyini hədəf alan dezinformasiyaya münasibət bildirib

Cəmiyyət

​​​​​​​Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti uzadılıb

Siyasət

Ceyhun Bayramov Çinə rəsmi səfərə yola düşüb

Cəmiyyət

Bakıda narkotik satışını həyata keçirən 6 nəfər saxlanılıb

Azərbaycanın İrandakı Səfirliyinə terror hücumunda yaralanan Vasif indi bu səfirlikdə işləyir

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

MEDİA Azərbaycan–Türkiyə strateji müttəfiqliyini hədəf alan dezinformasiyaya münasibət bildirib

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

DGK-dakı qaçaqmalçılığa görə axtarışda olan şəxslər Azərbaycana təhvil verilib

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

“Digital Move”: 2351 metr yüksəklikdə elektron musiqi, dağ və rəqəmsal mədəniyyət - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda narkotik satışını həyata keçirən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 16:53

Azərbaycanın İrandakı Səfirliyinə terror hücumunda yaralanan Vasif indi bu səfirlikdə işləyir

Bu gün, 16:53

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:32

MEDİA Azərbaycan–Türkiyə strateji müttəfiqliyini hədəf alan dezinformasiyaya münasibət bildirib

Bu gün, 16:21

​​​​​​​Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 16:06

Paytaxtda evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:58

Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının Qadın Parlament Forumunun 2-ci sessiyasında çıxış etdi

Bu gün, 15:49

Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib

Bu gün, 15:35

Generalın oğlu keçmiş sevgilisinin iddialarına cavab verdi: Bütün sübutlar dövlət orqanlarına təqdim olunub

Bu gün, 15:23

Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Mirəli Seyidov vəfat edib

Bu gün, 15:01

Gələn ildən XI sinfin buraxılış imtahanında xarici dil fənni üzrə yeni imtahan modeli tətbiq ediləcək

Bu gün, 15:00

BDYPİ rəsmisi: Bu hadisə sadəcə yol qəzası deyil, bir ailənin taleyinə vurulmuş ağır zərbədir

Bu gün, 14:43

Qohumunun evindən 51 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:23

Azərbaycan hərbçiləri BƏƏ-də “Sülh Qalxanı – 2026” təlimində iştirak edəcək - FOTO

Bu gün, 13:59

Bərdədə gizlədilən silah-sursat tapılıb

Bu gün, 13:33

Dünya Bankı ADY ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

Bu gün, 13:07

AZAL-dan Gürcüstana səfər edənlərə sığorta ilə bağlı XATIRLATMA

Bu gün, 12:49

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:39

Ceyhun Bayramov Çinə rəsmi səfərə yola düşüb

Bu gün, 12:33

Paytaxtda yeni parklanma yerləri təşkil edilib - FOTO

Bu gün, 12:25
Bütün xəbərlər