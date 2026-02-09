 Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

Qafar Ağayev15:54 - Bu gün
Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin Bakı Sukanal İdarəsinin müvafiq struktur və bölmələri tərəfindən icra olunan işlər çərçivəsində istismar müddətini bitirmiş magistral və şəbəkə xətləri yeniləri ilə əvəzlənir.

Bu barədə 1news.az-a ADSEA-dan bildirilib.

Məlumata görə, görülən işlər çərçivəsində Hövsan, Hərbi Dənizçilik və Kənd Əhmədli ərazilərini içməli su ilə təmin edən istismar müddəti bitmiş xətlər dəyişdirilib.

Hazırda isə mərkəzi su anbarından çıxan diametri 500, 300, 150 millimetrlik polad materiallı yeni inşa olunmuş magistral xətlərin mövcud su təchizatı şəbəkəsinə qoşulması istiqamətində işlər görülür.

İşlər tam yekunlaşdıqdan sonra Məhəmməd Hadi küçəsi, Gəncə prospekti, Zığ şosesi, Ukrayna dairəsi ətrafında yaşayan 7600 ailə dayanıqlı, fasiləsiz, keyfiyyətli su ilə təmin ediləcək.

Paylaş:
66

Aktual

Rəsmi

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Mədəniyyət

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Mədəniyyət

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

Rəsmi

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

İqtisadiyyat

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

Azərbaycan məhsulları Çində keçirilən premium məhsullar sərgisində nümayiş olunur - FOTO

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti yenidən 5000 dolları ötüb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Dollarlaşma səviyyəsi 28%-ə enib

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forum”u uğurla başa çatdı - FOTO

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə müntəzəm avtobus reysləri ilə səfər edənlərin sayı açıqlandı

Taleh Kazımov: Ölkəmiz qlobal iqtisadi müharibədən demək olar ki, kənarda qalıb".

Son xəbərlər

Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

Bu gün, 17:08

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

Bu gün, 16:49

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

Bu gün, 16:28

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Bu gün, 16:25

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

Bu gün, 16:19

Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu - FOTO

Bu gün, 15:58

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

Bu gün, 15:54

Qar yağacaq, temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:37

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 15:33

Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib

Bu gün, 15:06

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

Bu gün, 14:41

Samuxda evdə 26 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

Bu gün, 14:39

Azərbaycan məhsulları Çində keçirilən premium məhsullar sərgisində nümayiş olunur - FOTO

Bu gün, 14:07

Qanunsuz ayrılan bələdiyyə torpaqlarının sahəsi məlum oldu

Bu gün, 14:01

Ötən il əvvəlki illə müqayisədə yanğınların sayında azalmanın qeydə alınıb - VİDEO

Bu gün, 13:45

İlham Əliyev ABŞ Prezidenti ilə bir neçə dəfə görüşməsini ikitərəfli münasibətlərin tarixində ilk nümunə adlandırıb

Bu gün, 13:41

Prezident ABŞ-ın Əsas Amerika Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransının nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 13:27

Bakıya qar yağacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:12

Qusarda “Ay İşığı” restoranında normativ tələblər pozulub

Bu gün, 12:59

İrandan Azərbaycana 10 kq-a yaxın narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:45
Bütün xəbərlər