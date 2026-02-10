İlham Əliyev: ABŞ-la təhlükəsizlik sahəsində sıx şəkildə əməkdaşlıq edəcəyik
ABŞ-la təhlükəsizliklə bağlı məsələlər üzərində sıx əməkdaşlıq etməyə davam edəcəyik.
1news.az-ın xəbərinə görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda ABŞ Vitse-prezidenti Ceyms Devid Venslə mətbuata bəyanatda bildirib.
“Bizim öz işimiz kimi müəyyən etdiyimiz nizamnamədə əməkdaşlığımızın müxtəlif istiqamətləri var. Təhlükəsizliklə bağlı məsələlər üzərində sıx şəkildə əməkdaşlıq etməyə, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər üzərində işləməyə davam edəcəyik”, - dövlət başçısı qeyd edib.
95