 Fevralın 13-də pensiyaların yeni artımla birgə ödənişinə başlanacaq
Fevralın 13-də pensiyaların yeni artımla birgə ödənişinə başlanacaq

Qafar Ağayev14:35 - Bu gün
Fevralın 13-də pensiyaların yeni artımla birgə ödənişinə başlanacaq

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu fevralın 13-də fevral ayının pensiyalarının ödənişinə başlayacaq.

Bu barədə 1news.az-a Nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, cari ilin əvvəlindən indeksləşdirilməklə 9,3 faiz artırılmış pensiyalar bu artımlarla birgə və yanvar ayının artımı da əlavə olunmaqla veriləcək.

Qrafikə uyğun olaraq həmin gün Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar ödəniləcək.

Respublikamızın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarının ödənişi də bu ay qrafik üzrə həyata keçiriləcək.

