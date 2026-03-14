16 hindistanlı tələbə İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO
İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə prosesi davam edir.
1news.az-ın APA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, İranda tibb sahəsi üzrə təhsil alan 16 hindistanlı tələbə sərhədi keçərək Azərbaycan ərazisinə daxil olub.
Bundan əlavə, 3 Tacikistan və 1 Rusiya vətəndaşı da müvafiq sənəd yoxlanışı və digər prosedurlar həyata keçirildikdən sonra təhlükəsiz şəkildə Azərbaycan ərazisinə təxliyə edilib.
Astara dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən təxliyə davam edir.
