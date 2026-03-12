 Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Qafar Ağayev14:50 - Bu gün
Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Dövlət İmtahan Mərkəzi ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına 15 fevral 2026-cı il tarixində keçirilmiş qəbul imtahanının (I cəhd) yekun nəticələrini elan edib.

Bu barədə 1news.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Xatırladaq ki, imtahanının qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqlar (95 tapşırıq) üzrə nəticələri fevralın 17-də olan olunub. Hazırda isə xarici dil fənləri üzrə esse tapşırıqlarının nəticələri daxil olmaqla yekun imtahan balı təqdim olunub. İştirakçılar qapalı və kodlaşdırıla bilən tapşırıqlar üzrə 95, esse üzrə isə 5 olmaqla, ümumilikdə 100 bal toplaya bilərlər.

Bakalavrlar yekun imtahan balı ilə buradan tanış ola bilərlər. Yekun nəticələr haqqında məlumatı, həmçinin mobil operatorlar (Azercell, Bakcell, Nar) vasitəsilə “iş nömrəsi”ni 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənmək mümkündür.

İmtahanda 1 nəfər 96 bal toplamaqla iştirakçılar arasında ən yüksək nəticəni göstərib.

Qəbul imtahanındakı nəticələri müsabiqə şərtlərini ödəyən bakalavrlar ixtisaslaşma seçiminə buraxılırlar.

İxtisaslaşma seçimi “Magistratura səviyyəsi üzrə ixtisaslaşma seçimi cədvəli” ilə tənzimlənir (həmin cədvəl “Magistr” jurnalının növbəti sayında dərc ediləcək).

İmtahan nəticələri ilə əlaqədar müraciətlərə baxılması üçün DİM tərəfindən 17 mart 2026-cı il tarixindən etibarən telefon əlaqəsi vasitəsilə apellyasiya prosesi təşkil ediləcək.

Apellyasiya komissiyasına müraciət etmək istəyənlər 13 mart saat 10:00-dan 15 mart saat 17:00-dək DİM-in saytında yerləşdiriləcək elektron ərizəni doldurmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Göstərilən müddət ərzində qeydiyyatdan keçməyənlər sonradan apellyasiya üçün müraciət edə bilməyəcəklər.

Bir bakalavrın ərizəsi (müraciəti) üzrə ən çox 15 dəqiqə müzakirə aparıla bilər. Ayrılan vaxt bitdikdə, kənar şəxs müzakirəyə qoşulduqda və ya etik davranış qaydaları pozulduqda müzakirə prosesi dayandırılır.

Öncədən məlumat verildiyi kimi, yalnız tapşırıqların məzmunu və yazı işi ilə bağlı müraciətlər nəzərə alınacaq.

Cavab kartındakı mәlumatlar optik qurğu vasitәsilә oxunduğu üçün təlimata uyğun olmayan formada qeyd olunmuş cavablar, o cümlədən cavabın optik qurğu tərəfindən səhv kimi nəzərə alınması ilə nəticələnən düzəlişlərə (məsələn qapalı sualda iki dairənin qaralanması və s.) baxılmayacaq.

Bakalavrların nəzərinə çatdırırıq ki, magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat 1 – 14 aprel 2026-cı il tarixlərində aparılacaq. İmtahan isə mayın 17-də keçiriləcək.

Paylaş:
200

Aktual

Dünya

İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan beynəlxalq institutların ölkənin problemlərini həll etməsini gözləməyib

Cəmiyyət

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Cəmiyyət

QHT Agentliyi Fondla birgə müsabiqənin qaliblərini elan edib - SİYAHI

Beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

Binəqədidə 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən vəzifəli şəxslərin cəzaları azaldılıb

Azərbaycanda ilkin hərbi qeydiyyata alınma qaydası təsdiqlənib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Paytaxtda 21 yaşlı qadın itkin düşüb

ABB Dövlət Vergi Xidmətinin 2 mükafatını qazandı

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Son xəbərlər

QHT Agentliyi Fondla birgə müsabiqənin qaliblərini elan edib - SİYAHI

Bu gün, 17:56

İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu

Bu gün, 17:45

Ötən il Azərbaycanda rəqəmsal bankçılıq üzrə köçürmələrin həcmi 507,4 milyard manat olub

Bu gün, 17:20

Beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

Bu gün, 17:04

Binəqədidə 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən vəzifəli şəxslərin cəzaları azaldılıb

Bu gün, 16:54

Müctəba Xameneinin ilk müraciəti yayılacaq

Bu gün, 16:47

Azərbaycanda ilkin hərbi qeydiyyata alınma qaydası təsdiqlənib

Bu gün, 16:37

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan beynəlxalq institutların ölkənin problemlərini həll etməsini gözləməyib

Bu gün, 16:24

Artıq hüquqi şəxslər də ad hüququnun pozulmasından müdafiə olunacaqlar – Ali Məhkəmə

Bu gün, 16:07

Azercell-in dəstəyi ilə “FutureFem 2.0” layihəsinə start verilib – FOTO

Bu gün, 16:00

Romano Prodi: BMT-nin nüfuzu getdikcə azalır

Bu gün, 15:56

Rusiyanın İrana humanitar yardım aparan təyyarəsi Lənkəran hava limanına enib - FOTO

Bu gün, 15:23

Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək

Bu gün, 15:17

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:50

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Bu gün, 14:50

Süni intellektlə seksual məzmunlu materiallar hazırlayanlar və yayanlar həbs olunacaq

Bu gün, 13:58

Britaniya səfiri: Qlobal Bakı Forumunun təşkili həmişəkindən daha çox əhəmiyyət daşıyır

Bu gün, 13:53

Almaniyanın sabiq kansleri: Müəyyən məsələlərdə ABŞ və Rusiya Avropa İttifaqını rəqib kimi də qiymətləndirirlər

Bu gün, 13:43

Şarl Mişel: Aİ beynəlxalq hüquqda “ikili standartlar”a qarşı dayanmalıdır

Bu gün, 13:26

“Sükan arxasında stereotipləri dəyişən qadın” – Bolt sürücüsü və sahibkar Gülnar Kazımzadənin 8 Mart hekayəsi – FOTO

Bu gün, 13:12
Bütün xəbərlər