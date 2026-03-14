Bərdədə minik və yük avtomobilləri toqquşub
Bərdədə yük avtomobili ilə minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 1 nəfər ölüb.
1news.az-ın "Report"a istinadən xəbərinə görə, hadisə rayonun Yevlax-Bərdə avtomobil yolunun Bərdənin Gərənə kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
Rayon sakini, 2005-ci il təvəllüdlü Yadigar Rəhimov idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı, 09-BK-349 dövlət qeydiyyat nişanlı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən "KAMAZ" markalı yük avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində "VAZ"ın sürücüsü Y.Rəhimov aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Sərnişin, 2006-cı il təvəllüdlü Hətəmov Nicat Vidadi oğlu isə xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
