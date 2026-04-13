Xalq artisti vəfat etdi

Qafar Ağayev17:30 - Bu gün
Görkəmli baletmeyster, Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib.

Bu barədə 1news.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, görkəmli baletmeyster, Xalq artisti, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü Maqsud Məmmədov 13 aprel 2026-cı il tarixində, ömrünün 97-ci ilində vəfat edib.

Maqsud Davud oğlu Məmmədov 30 may 1929-cu ildə Gəncədə anadan olub. Erkən yaşlarından rəqslə məşğul olmağa başlayıb. Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinə daxil olan Maqsud Məmmədovun yüksək sənət göstəriciləri nəzərə alınaraq Moskva Xoreoqrafiya Məktəbinə göndərilib və 1950-ci ildə bu təhsil ocağını bitirib. 1951-ci ildən taleyini Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına bağlayıb.

Qısa müddət ərzində özünü istedadlı, işgüzar, səhnəyə böyük məhəbbətlə bağlı, daim axtarışda olan sənətkar kimi göstərən Maqsud Məmmədov dünya və Azərbaycan balet sənəti nümunələrində mürəkkəb partiyaları – Ziqfrid (“Qu gölü”), Albert (“Jizel”), Bazil (“Don Kixot”), Polad (“Qız qalası”), Azad (“Gülşən), Fərhad (“Məhəbbət əfsanəsi”), Lenni (“İldırımlı yollarla”) və s. böyük uğurla ifa edib, baletsevərlərin dərin rəğbətini qazanıb.
Onun həyat yoldaşı, görkəmli balerina, Xalq artisti Rəfiqə Axundova ilə birgə quruluş verdiyi Tofiq Bakıxanovun “Xəzər balladası”, Fərəc Qarayevin “Qobustan kölgələri”, “Kaleydoskop”, Rauf Hacıyevin “Azərbaycan süitası”, Nazim Əlivedibəyovun “Muğam”, Aqşin Əlizadənin “Babək” baletləri istedadlı baletmeysterə böyük şöhrət qazandırıb.

Maqsud Məmmədov yaradıcılıq fəaliyyəti boyunca Misir, Yəmən, Əlcəzair, Türkiyə və İsveçdə də çalışıb, milli xoreoqrafiya sənətimizin təbliğinə böyük töhfələr verib.

Milli mədəniyyətimizin inkişafında xidmətlərinə görə Maqsud Məmmədov 1955-ci ildə “Əməkdar artist”, 1970-ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülüb. 2019-cu ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunan sənətkar 2002-ci ildən Prezidentin fərdi təqaüdçüsü idi.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Xalq artisti Maqsud Məmmədovun vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.

Aktual

Siyasət

Qəbələdə Azərbaycan–Ermənistan dialoqu: sülhün alternativi yoxdur

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Laçının tarixi “Bəylik Bağları”nın bərpası həyata keçirilir - FOTO

Rəsmi

Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib

Dünya

ABŞ-nin İran limanlarına blokadası başlayır

Cəmiyyət

Böyük Mərdəkan qəsrinində çökmə qeydə alınıb - FOTO

Ekspertdən sərt təklif: “Kollektorların üzərindəki evlər tam sökülməlidir”

Xalq artisti vəfat etdi

Gəncədə qanunsuz heyvan kəsimi və ət satışı ilə bağlı monitorinq keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Avant qeyri yaşayış sahələri satışa çıxarıldı, 3000 ailəlik nəhəng kompleksdə biznes qurmaq imkanları! - FOTO

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

