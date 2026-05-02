Tovuzda 73 yaşlı kişi dəm qazından boğulub
Tovuzda zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə hadisə rayonun Aşağı Öysüzlü kəndində baş verib.
Belə ki, kənd sakini 1953-cü il təvəllüdlü R.Hüseynov yaşadığı evin həyətində olan yardımçı tikilidə dəm qazından boğularaq ölüb.
Onun meyiti müayinə olunmaq üçün “Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi”nin rayon şöbəsinə təhvil verilib.
Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
