“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH
Son zamanlar Bakı şəhərində və ölkənin müxtəlif bölgələrində yağan intensiv və fasiləsiz yağışlar bir sıra ciddi problemləri üzə çıxarıb.
Son illər dünyanın bir çox regionunda olduğu kimi Azərbaycanda da iqlim dəyişikliklərinin təsirləri daha qabarıq şəkildə hiss olunur. Xüsusilə yaz mövsümünün ilk aylarında yağan intensiv və normadan artıq yağıntılar ölkə ərazisində bir sıra fəsadlara səbəb olub. Bakıda, Abşeronda, eləcə də müxtəlif rayon və şəhərlərdə subasma halları müşahidə edilib, yol infrastrukturuna və kommunal sistemlərə ziyan dəyib.
Təbii ki, belə hallar təkcə Azərbaycana xas deyil – dünyanın müxtəlif ölkələrində də oxşar təbii hadisələr ciddi maddi və infrastruktur itkiləri ilə müşahidə olunur. Lakin fərq əsasən bu fəsadlara verilən reaksiyanın sürətində və dövlət idarəçiliyinin çevikliyində özünü göstərir.
Məhz bu baxımdan Azərbaycanda vəziyyətə operativ müdaxilə və nəticələrin aradan qaldırılması istiqamətində sistemli yanaşma diqqət çəkir. Prezident İlham Əliyevin sel və daşqınların fəsadlarının aradan qaldırılması və qarşısının alınması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında imzaladığı Sərəncam da bu yanaşmanın davamıdır.
Bu qərar bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan dövləti təbii fəlakətlər nəticəsində yaranan problemlərin həllini vətəndaş rifahı və təhlükəsizliyi kontekstində prioritet hesab edir və operativ addımlarla prosesə dərhal müdaxilə edir.
Məsələ ilə bağlı Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədr müavini Elşad Musayev 1news.az-a verdiyi açıqlamasında prezidentin sərəncamı ilə 86 milyon vəsaitin ayrıldığını və o vəsaitin müxtəlif qurumlar arasında bölünəcəyini vurğulayıb:
“Cənab Prezident aprelin 28-də sel və daşqınların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamın verilməsinin əsas səbəbi son günlər Bakı şəhərində və ölkənin müxtəlif rayonlarında yağan güclü yağışlar nəticəsində sel və daşqınların baş verməsi, eləcə də infrastrukturun ciddi zərər görməsi olub. Belə ki, yollar və körpülər dağılıb, elektrik xətləri sıradan çıxıb, insanların evlərinə su dolub və əmlaklarına ziyan dəyib.
Sərəncamda təxminən 86 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Bu qərarın operativ qəbul edilməsinin əsas məqsədi ilk növbədə dəyən ziyanın aradan qaldırılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsidir. Eyni zamanda, ayrılan vəsait gələcəkdə oxşar halların qarşısının alınmasına, zərərin minimuma endirilməsinə xidmət edir və uzunmüddətli nəticələrə hesablanıb.
Ayrılmış vəsait Fövqəladə Hallar Nazirliyi, su və meliorasiya qurumları, yerli icra hakimiyyətləri, eləcə də Azərişıq kimi aidiyyəti təşkilatlar arasında bölüşdürülüb. Bu qurumların üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Vəsait kollektorların yenidən qurulması, elektrik xətlərinin bərpası, yeni nasosların alınaraq quraşdırılması və digər zəruri işlərin görülməsinə yönəldiləcək. Həmçinin vətəndaşlara dəymiş ziyanın ödənilməsi də nəzərdə tutulur”.
Elşad Musayev həmçinin qeyd edib ki, təmsil olunduğu Binəqədi rayonunda da sakinlər yağışlı havadan xeyli əziyyət çəkiblər:
“Qeyd edim ki, təmsil olunduğum dairə, Binəqədi rayonu - xüsusilə bu problemlərdən əziyyət çəkən ərazilərdəndir. 10 saylı Binəqədi üçüncü seçki dairəsini əhatə edən Binəqədi və Biləcəri qəsəbələrində vəziyyət daha mürəkkəbdir. Bu ərazilərdə vaxtilə plansız şəkildə tikinti işləri aparılıb, təbii su hövzələri qurudularaq həm obyektlər, həm də yaşayış sahələri üçün istifadə edilib. Nəticədə suyun təbii axını pozulub, kanalizasiya sistemləri və nasos stansiyaları kifayət qədər qurulmayıb.
Yağış yağdığı zaman həmin ərazilərdə suyun axını mümkün olmur, çünki ərazilər əvvəlcədən göl və gölməçə sahələri olub. Bu isə mütəmadi olaraq su basmalarına səbəb olur. Üstəlik, bu ərazilər şəhərin kənarında yerləşdiyindən uzun müddət diqqətdən kənarda qalıb və problemlər yığılıb.
Seçicilərlə görüşlərimiz zamanı, eləcə də ərazilərə baxış keçirərkən bu problemlərin miqyasını aydın şəkildə görmüşük və məsələni dəfələrlə aidiyyəti qurumlar qarşısında qaldırmışıq.
Hesab edirəm ki, imzalanan bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək, eyni zamanda gələcəkdə bu kimi halların qarşısının alınmasında mühüm rol oynayacaq. Bunun üçün isə ayrılmış vəsaitin aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən səmərəli və məqsədyönlü şəkildə istifadə olunması vacibdir.
Sərəncam vaxtında verilmiş qərardır və cəmiyyət tərəfindən müsbət qarşılanır”.