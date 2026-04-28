Paytaxtın daha 4 ərazisində təmir işləri icra edilib - FOTO
Paytaxtın daha 4 ərazisində təmir işləri icra edilib.
Bu barədə 1news.az-a Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.
"Həftəsonu daha 4 ərazidə təmir işləri icra edilib:
1. Rəşid Behbudov küçəsi (28 may-Ş.Bədəlbəyli küçələri arası)
2. Səməd Vurğun küçəsi (H.Ələsgərov-A.A. Bakıxanov küçələri arası)
3. Səməd Vurğun küçəsi (Füzuli-S.Əsgərova küçələri arası)
4. Heydər Əliyev prospekti (Ə.Qayıbov küçəsi ilə kəsişmə - köməkçi yol)
Ümumilikdə təmir işləri 20 min kv.m-dən çox ərazini əhatə edib.
Minimum narahatlıq yaratmaq üçün təmir işləri şənbə və bazar günləri icra edilib.
Fasiləsiz çalışırıq ki, yolunuz açıq olsun!", - məlumatda qeyd olunub.
