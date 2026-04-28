 Tarixdə bu gün – 28 aprel nə günüdür? | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Tarixdə bu gün – 28 aprel nə günüdür?

Oksana Orucova09:31 - Bu gün
Tarixdə bu gün – 28 aprel nə günüdür?

Hər bir gün tarixdə müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.


1news.az 28 apreldə baş vermiş hadisələri təqdim edir:


1788-ci il 28 aprel — Merilend ABŞ-nin 7-ci ştatı olub.
1920-ci il 28 aprel — Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini hökumətini devirmək və ölkədə Sovet hakimiyyətinin qurulması məqsədi ilə, Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasına məxsus XI Qırmızı Ordu və Volqa-Xəzər hərbi donanmasının Azərbaycan bolşevikləri Azərbaycanı işğal edib.
1961-ci il 28 aprel — Sumqayıt trolleybusu təsis edilib.
1969-cu il 28 aprel — Şarl de Qoll Fransa prezidenti vəzifəsindən istefa verib.
1989-cu il 28 aprel — Bakıda Əhmədli və Xalqlar Dostluğu metrostansiyasının açılışı olmuşdur.
2019-cu il 28 aprel — Valtteri Bottas Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olub.

Qeyd edək ki, 28 aprel dünyada Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən elan edilmiş Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü (World Day for Safety and Health at Work) kimi qeyd olunur.

Paylaş:
207

