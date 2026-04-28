Oksana Orucova11:19 - Bu gün
İnfeksionist: Koronavirus pandemiyası bitsə də, onun epidemik ocaqları qalmaqdadır

Soyuq mövsümün təsiri ilə yanaşı, son illərdə müşahidə olunan qlobal sağlamlıq prosesləri respirator virusların yayılmasını yenidən gündəmə gətirib.

Xüsusilə COVID-19 pandemiyasından sonra formalaşan yeni epidemioloji şəraitdə virus infeksiyaları əvvəlki illərlə müqayisədə daha mürəkkəb və çoxşaxəli xarakter almağa başlayıb. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, pandemiya mərhələsi formal olaraq başa çatsa da, virusun müxtəlif ştamları, o cümlədən Omikron variantı dövriyyədə qalmaqda davam edir və müəyyən regionlarda lokal yayılmalar müşahidə olunur.

Bununla yanaşı, mövsümi qrip, influenza, respirator sinsitial virus və digər tənəffüs yolu infeksiyaları da xüsusilə payız-qış aylarında daha aktiv şəkildə yayılır.

Hava şəraitinin qeyri-sabit olması, temperaturun tez-tez dəyişməsi, küləkli və rütubətli günlərin artması insanların immun sisteminə əlavə yük yaradır. Bu amillər isə virusların yayılması üçün daha əlverişli mühit formalaşdırır. Nəticədə əhali arasında soyuqdəymə və digər respirator xəstəliklərə yoluxma hallarında artım müşahidə olunur.

Belə bir şəraitdə mütəxəssislər əhalini daha diqqətli olmağa, hava şəraitinə uyğun geyinməyə və sağlamlıqlarını qorumağa çağırırlar. Mövzu ilə bağlı Tibb elmləri doktoru, professor, infeksionist Adil Qeybulla 1news.az-a açıqlamasında mövcud vəziyyəti şərh edib.

Professorun sözlərinə görə, hazırda insanlar mürəkkəb epidemioloji vəziyyətdə yaşayır:

“Bir tərəfdən koronavirus pandemiyası bitsə də, onun epidemik ocaqları qalmaqdadır. Omikron ştamının müxtəlif mutasiya variantları dövriyyədədir. Digər tərəfdən influenza-qrip virusu, metapnevma virusu, respirator sinsitial virus kimi müxtəlif respirator infeksiyalar da fərqli vaxtlarda müşahidə olunur. Əslində bunların hamısı soyuqdəymə xəstəlikləri qrupuna daxildir.

Soyuq havalarda, xüsusilə temperaturun kəskin dəyişdiyi dövrlərdə bu viruslar daha da fəallaşır və yuxarı tənəffüs yollarının iltihabına səbəb olur. Bu zaman öskürək, burun axması, burun tutulması, hərarət, halsızlıq və zəiflik kimi əlamətlər meydana çıxır".

Adil Qeybulla qeyd edib ki, bu viruslara yoluxmağa əsas səbəblərdən biri olaraq insanların hava şəaritinə uyğun geyinməməsini misal göstərə bilərik:

"İlkin səbəblərdən biri də insanların hava şəraitinə uyğun geyinməməsi, küləkli havada başı açıq gəzməsi və nazik geyimdə uzun müddət qalmasıdır. Bu hallar virusların aktivləşməsinə şərait yaradır.

Soyuqdəymə xəstəlikləri çox vaxt orqanizmin termorequlyasiya - istilik tənzimi mexanizminin pozulması nəticəsində baş verir. Xarici mühitin temperaturu ilə orqanizmin daxili temperaturu arasında balans pozulduqda bədən bunu kompensasiya edə bilmir. Nəticədə daxili temperatur aşağı düşür və müxtəlif xəstəliklər yaranır.

Hətta bəzi hallarda soyuqdəymə fonunda plevrit və pnevmoniya kimi ağırlaşmalar da inkişaf edə bilər ki, bu da əsasən temperatur dəyişiklikləri ilə bağlıdır".

Aktual

Dünya

BƏƏ OPEC və OPEC+ təşkilatlarından çıxdığını açıqlayıb

Cəmiyyət

Xocavənddə daha 68 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Rəsmi

İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndə heyətini qəbul edib

Rəsmi

Azərbaycan “ASAN xidmət” modelini Qvineyada tətbiq edəcək - FƏRMAN

Cəmiyyət

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Paytaxtda hazırda sıxlıq müşahidə olunan yollar - SİYAHI

WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitorinqi həyata keçiriləcək

“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Uşaqlar üçün sosial şəbəkə məhdudiyyəti: “Valideyn nəzarəti və maarifləndirmə olmalıdır” - ŞƏRH

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Güclü külək toy çadırını uçurub

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Son xəbərlər

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:57

Yunanıstanda güclü zəlzələ baş verdi

Bu gün, 17:53

Paytaxtda hazırda sıxlıq müşahidə olunan yollar - SİYAHI

Bu gün, 17:52

WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitorinqi həyata keçiriləcək

Bu gün, 17:45

Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək

Bu gün, 17:44

Kamran Əliyev Mərakeşdə işgüzar səfərdədir

Bu gün, 17:41

“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:28

Azərbaycan və Türkiyə Quru Qoşunları komandanları görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:06

Türkiyənin F-16 təyyarələri Azərbaycandadır - FOTO

Bu gün, 16:53

BƏƏ OPEC və OPEC+ təşkilatlarından çıxdığını açıqlayıb

Bu gün, 16:44

Türkiyədə 75 vilayətdə narkotik əməliyyatı: 638 nəfər həbs edildi

Bu gün, 16:30

Şuşa İƏT-in turizm paytaxtı olaraq qastronomiya tədbirinə ev sahibliyi edib

Bu gün, 16:11

Nigeriyada terror hücumu: 29 nəfər ölüb

Bu gün, 16:10

Xanabad və Təzəbinədə torpaqların əkin məqsədli istifadəsi üçün müraciətlərin qəbulu başlayır

Bu gün, 15:58

Ağcabədidə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 15:49

Xocavənddə daha 68 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 15:37

Bank kartlarından oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 15:36

Bu ilin birinci rübündə 1321 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib

Bu gün, 15:35

Bakıda güclü külək səbəbindən 34 ağac aşıb

Bu gün, 15:25

Madaqaskar Fransa səfirliyinin əməkdaşını “arzuolunmaz şəxs” elan edib

Bu gün, 15:23
Bütün xəbərlər