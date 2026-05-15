 Bakıda "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək

13:32 - Bu gün
Bakıda "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək

Bu ilin iyun ayının son ongünlüyündə Bakıda Azərbaycanı Avropa ilə birləşdirən "Black Sea Energy" - "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu "Yaşıl Enerji Dəhlizi" Birgə Müəssisəsinin (GECO, Black Sea Energy) baş direktoru Fərhad Məmmədov sosial şəbəkə hesablarında bildirib.

Onun sözlərinə görə, GECO-nun Direktorlar Şurası ötən iclasında əvvəlki sessiyadan sonra baş vermiş əsas hadisələri, o cümlədən maraqlı tərəflərlə işi, layihənin irəliləyişini və qarşıdan gələn nazirlər görüşünə hazırlıq tədbirlərini nəzərdən keçirib.

Xüsusi diqqət 2027-2028-ci illərdə büdcənin planlaşdırılmasına, həmçinin Qara dənizin dibinin tədqiqinə aid texniki aspektlərə yönəldilib. Bundan əlavə, "Xlinks" və "Zhero" şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə layihənin həyata keçirilməsi yollarının müzakirəsi baş tutub.

"Texniki-iqtisadi əsaslandırmanın yekun mərhələsinə və fəal post-fazaya keçidə hazırlıq yaxınlaşdıqca, diqqət getdikcə daha çox icra və strukturlaşdırmaya yönəlir. Bununla əlaqədar olaraq işin aşağıdakı əsas istiqamətləri əsas olaraq qalır: layihənin kompleks idarə edilməsi, mühəndislik fəaliyyəti, Aİ-də tənzimləyici və institusional mövqelənmə və onun sürətləndirilməsinə dəstək, kommersiya strategiyası və bazarın modelləşdirilməsi, həmçinin maliyyə qiymətləndirilməsi", - F.Məmmədov yazıb.

Bu layihənin həyata keçirilməsi 2022-ci ildə Buxarestdə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında "yaşıl enerji"nin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında imzalanmış saziş çərçivəsində nəzərdə tutulur. Bu sənəd Avropaya yaşıl enerji dəhlizinin formalaşdırılması yolunda mühüm addım olub.

Paylaş:
92

Aktual

Rəsmi

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində ...

Rəsmi

İlham Əliyev və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türküstanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olublar - ...

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Yol polisi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

HONOR 600 Seriyasının Azərbaycanda möhtəşəm təqdimatı keçirildi - FOTO - VİDEO

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Cəfərov dəfn edilib - FOTO

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda zəlzələ olub

Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Ulu Öndərin xatirəsini yad etdi - FOTO

Göygöldə yol qəzası baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb

Lökbatandakı anbarda baş vermiş yanğın söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB 2

Son xəbərlər

Yol polisi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 16:09

WUF13 çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının şəhərsalma üzrə yüksəksəviyyəli dialoqu təşkil ediləcək

Bu gün, 16:04

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

Bu gün, 16:03

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:00

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər

Bu gün, 15:57

Liderlərin səmimi anları - Fotolar

Bu gün, 15:51

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

Bu gün, 15:39

İlham Əliyev və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türküstanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olublar - FOTO

Bu gün, 15:03

HONOR 600 Seriyasının Azərbaycanda möhtəşəm təqdimatı keçirildi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:01

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Cəfərov dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 14:30

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:30

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:18

Sinifdə şagirdləri döyən "qoçu" ilə bağlı 271 saylı məktəbdən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:09

"Binəqədi, Qaraçuxur, Yeni Yasamalda metro tiksək, vətəndaşlar mərkəzə gəlməyə çalışacaq"

Bu gün, 13:53

Bu şəxslər də 1 il hərbi xidmət keçəcək

Bu gün, 13:41

Bakıda "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək

Bu gün, 13:32

“Sabah” 10 oyundur “Neftçi”yə uduzmur

Bu gün, 13:17

Bakıda yaradılan bütün ictimai çimərliklər bu gündən mövsümə tam hazırdır

Bu gün, 13:00

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhidin vida mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:54

Vüsal Nəsirli direktoru işdən çıxardı - Yeni vəzifə verdi

Bu gün, 12:46
Bütün xəbərlər