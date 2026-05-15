Bakıda "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək
Bu ilin iyun ayının son ongünlüyündə Bakıda Azərbaycanı Avropa ilə birləşdirən "Black Sea Energy" - "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu "Yaşıl Enerji Dəhlizi" Birgə Müəssisəsinin (GECO, Black Sea Energy) baş direktoru Fərhad Məmmədov sosial şəbəkə hesablarında bildirib.
Onun sözlərinə görə, GECO-nun Direktorlar Şurası ötən iclasında əvvəlki sessiyadan sonra baş vermiş əsas hadisələri, o cümlədən maraqlı tərəflərlə işi, layihənin irəliləyişini və qarşıdan gələn nazirlər görüşünə hazırlıq tədbirlərini nəzərdən keçirib.
Xüsusi diqqət 2027-2028-ci illərdə büdcənin planlaşdırılmasına, həmçinin Qara dənizin dibinin tədqiqinə aid texniki aspektlərə yönəldilib. Bundan əlavə, "Xlinks" və "Zhero" şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə layihənin həyata keçirilməsi yollarının müzakirəsi baş tutub.
"Texniki-iqtisadi əsaslandırmanın yekun mərhələsinə və fəal post-fazaya keçidə hazırlıq yaxınlaşdıqca, diqqət getdikcə daha çox icra və strukturlaşdırmaya yönəlir. Bununla əlaqədar olaraq işin aşağıdakı əsas istiqamətləri əsas olaraq qalır: layihənin kompleks idarə edilməsi, mühəndislik fəaliyyəti, Aİ-də tənzimləyici və institusional mövqelənmə və onun sürətləndirilməsinə dəstək, kommersiya strategiyası və bazarın modelləşdirilməsi, həmçinin maliyyə qiymətləndirilməsi", - F.Məmmədov yazıb.
Bu layihənin həyata keçirilməsi 2022-ci ildə Buxarestdə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında "yaşıl enerji"nin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında imzalanmış saziş çərçivəsində nəzərdə tutulur. Bu sənəd Avropaya yaşıl enerji dəhlizinin formalaşdırılması yolunda mühüm addım olub.