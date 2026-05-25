ETX: Naməlum şəxslərin mobil telefonları ilə bağlı kömək istəklərinə qarşı diqqətli olun!
Son dövrlər dünyada yeni kiberdələduzluq üsulu yayılmaqdadır.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatında qeyd olunub.
Bildirilib ki, Dələduzlar ictimai yerlərdə müxtəlif bəhanələrlə vətəndaşlardan mobil telefon vasitəsilə kömək istəyərək onların biometrik məlumatlarını ələ keçirməyə çalışırlar.
Bu zaman qarşı tərəfin telefonunda gizli videozəng, ekran yazısı və ya digər qeyd funksiyaları aktiv ola bilər. Nəticədə vətəndaşın səsi, üz görüntüsü və bəzi hallarda toxunuş məlumatları qeydə alınaraq sonradan müxtəlif dələduzluq məqsədləri üçün istifadə oluna bilər.
Beynəlxalq mühitdə yaşanan bu kimi hallardan qorunmaq üçün Elektron Təhlükəsizlik Xidməti vətəndaşlara aşağıdakı preventiv kibergigiyena tədbirlərinə əməl olunmasını tövsiyə edir:
· Tanımadığınız şəxslərin mobil telefonlarına toxunmayın;
• Naməlum şəxslərin telefonunda heç bir təsdiq əməliyyatı aparmayın;
• Kamera və ya səsli təsdiq tələb edən hallarda ehtiyatlı olun;
• Şəxsi və biometrik məlumatlarınızı üçüncü şəxslərlə paylaşmayın;
• Yaşlı şəxsləri və azyaşlıları bu üsullar barədə məlumatlandırın.
Şübhəli hallarla qarşılaşdıqda aidiyyəti qurumlara və ya Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin elektron poçt ünvanı [email protected] və ya “1654” qaynar xətti vasitəsilə məlumat verilməsi xahiş olunur.