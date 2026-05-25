 Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 5 dəfə artırıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 5 dəfə artırıb

14:48 - Bu gün
Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 5 dəfə artırıb

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Gürcüstan Azərbaycandan 36,42 milyon ABŞ dolları dəyərində 41 min 981 ton neft və neft yağları idxal edib.

1news.az xəbər verir ki, "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 6 dəfə, kəmiyyət olaraq 5 dəfə çoxdur.

Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın neft və neft yağları idxal etdiyi ölkələr sırasında 5-ci yerdə qərarlaşıb.

2026-cı ilin ilk 4 ayında Gürcüstan xarici ölkələrdən 471,32 milyon ABŞ dolları dəyərində 590 min 593 ton neft və neft yağları alıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərdən müvafiq olaraq 19 % və 12 % çoxdur.

Hesabat dövründə Gürcüstana Rusiyadan 173,7 milyon ABŞ dolları dəyərində 255,2 min ton, Türkiyədən 56,9 milyon ABŞ dolları dəyərində 50 min ton, Rumıniyadan 45,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 63 min ton, Bolqarıstandan 38 milyon ABŞ dolları dəyərində 44,6 min ton neft və neft yağları gətirilib.

Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan xaricdən 1,4 milyard ABŞ dolları dəyərində 1,8 milyon ton neft və neft yağları alıb ki, bunun da 118 milyon ABŞ dolları dəyərində 172 min tonu Azərbaycanın payına düşüb.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Rəsmi

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Cəmiyyət

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Siyasət

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

Siyasət

Prezident: Kəndlə şəhər arasındakı istənilən istiqamətlər üzrə fərqlər azaldılmalıdır

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

İlham Əliyev: Bu gün ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 96 %-dir

Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 5 dəfə artırıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Riad Qasımov: “Qarabağdakı layihələr gələcəyin dayanıqlı inkişafı üçün canlı laboratoriya rolunu oynayır”

“Bakı Forumu miqyası, innovativ formatı və güclü fəaliyyət çağırışları ilə yadda qalacaq” - Anar Quliyev

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Anaklaudiya Rossbax: “Azərbaycan dünyaya yalnız qurmaq deyil, yenidən qurmaq, bərpa etmək və ilham vermək bacarığını nümayiş etdirdi”

Son xəbərlər

Azərbaycanla Serbiya arasında sazişlər təsdiqlənib

Bu gün, 17:56

Daha bir futbolçu “Qarabağ”dan getdi - Millimizin ulduzu Türkiyə klubuna transfer olundu

Bu gün, 17:43

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı

Bu gün, 17:37

Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq

Bu gün, 17:34

Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramı təsdiq edilib

Bu gün, 17:24

Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 17:16

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 17:13

Dövlət başçısı: May ayında Bakıda hər halda belə yağışın yağmasını mən xatırlamıram

Bu gün, 17:07

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Bu gün, 17:03

Sabah Suraxanının bəzi küçələrində qaz olmayacaq

Bu gün, 16:59

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Bu gün, 16:45

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 16:42

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

Bu gün, 16:34

Qəbul imtahanlarında “köməklik” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

Bu gün, 16:29

Prezident: Kəndlə şəhər arasındakı istənilən istiqamətlər üzrə fərqlər azaldılmalıdır

Bu gün, 16:22

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

Bu gün, 16:21

Prezident: Son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir

Bu gün, 16:14

Bayram günlərində metroda iş rejimi dəyişəcək

Bu gün, 16:13

İlham Əliyev: Bu gün ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 96 %-dir

Bu gün, 16:12

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:11
Bütün xəbərlər