 Prezident: Son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Prezident: Son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir

16:14 - Bu gün
Prezident: Son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir

Son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir.

1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev mayın 25-də kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə deyib.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, bir müddət bundan əvvəl Prezident Administrasiyasına, Hökumətə göstəriş verilib ki, kənd təsərrüfatının inkişafına dair yeni Dövlət Proqramı hazırlansın, qəbul edilsin, hərtərəfli, əhatəli olsun:

"Həm dövlət investisiyaları, həm özəl sektor tərəfindən cəlb ediləcək investisiyaları özündə ehtiva etməlidir. Proqram çox konkret və qısamüddətli olmalıdır. Bu gün müzakirə edəcəyimiz məsələlər bu proqramın qəbul edilməsi və icrası ilə bağlı olacaq. Mən əminəm ki, bu proqram icra ediləndən sonra bizim əsas hədəflərimiz tam yerinə yetiriləcəkdir".

Paylaş:
154

Aktual

Rəsmi

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Rəsmi

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Cəmiyyət

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Siyasət

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

İqtisadiyyat

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - SİYAHI

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

Qəbul imtahanlarında “köməklik” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan nefti 112 dollar səviyyəsində ticarət olunur

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Son xəbərlər

Azərbaycanla Serbiya arasında sazişlər təsdiqlənib

Bu gün, 17:56

Daha bir futbolçu “Qarabağ”dan getdi - Millimizin ulduzu Türkiyə klubuna transfer olundu

Bu gün, 17:43

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı

Bu gün, 17:37

Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq

Bu gün, 17:34

Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramı təsdiq edilib

Bu gün, 17:24

Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 17:16

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 17:13

Dövlət başçısı: May ayında Bakıda hər halda belə yağışın yağmasını mən xatırlamıram

Bu gün, 17:07

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Bu gün, 17:03

Sabah Suraxanının bəzi küçələrində qaz olmayacaq

Bu gün, 16:59

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Bu gün, 16:45

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 16:42

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

Bu gün, 16:34

Qəbul imtahanlarında “köməklik” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

Bu gün, 16:29

Prezident: Kəndlə şəhər arasındakı istənilən istiqamətlər üzrə fərqlər azaldılmalıdır

Bu gün, 16:22

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

Bu gün, 16:21

Prezident: Son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir

Bu gün, 16:14

Bayram günlərində metroda iş rejimi dəyişəcək

Bu gün, 16:13

İlham Əliyev: Bu gün ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 96 %-dir

Bu gün, 16:12

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:11
Bütün xəbərlər