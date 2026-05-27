 Bu gün Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu gün Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur

09:00 - Bu gün
Bu gün Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur

Bu gün Azərbaycanda müqəddəs Qurban bayramı qeyd olunur.

1news.az xəbər verir ki, Qurban bayramı bütün müsəlman aləmində hər il hicri təqvimi ilə zilhiccə ayının 10-cu günündən başlayır.

Bu il müvafiq tarix miladi təqvimlə mayın 27-nə təsadüf edir.

Bu gün ölkənin bütün məscidlərində bayram namazı qılınacaq.

Bayram namazı Bakıda Əjdərbəy məscidində saat 08:00-da, Təzəpir məscidində isə saat 09:00-da qılınacaq.

Bayramla əlaqədar olaraq bu gün və sabah qurban kəsmək mümkündür. Qurban kəsimləri Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bakıda və ətraf ərazilərdə, eləcə də regionlarda müəyyən etdiyi xüsusi məkanlarda şəriət qaydalarına uyğun şəkildə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin din xadimlərinin nəzarəti ilə həyata keçiriləcək.

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Milli Məclisin 1992-ci il 27 oktyabr tarixli "Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında" qanununa əsasən, Qurban bayramı ölkədə dövlət səviyyəsində qeyd olunur.

Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, bu il mayın 27 və 28-i Qurban bayramı günləri kimi müəyyən edilib.

Beləliklə, Azərbaycanda iki gün ardıcıl olaraq Qurban bayramı qeyd olunacaq.

Paylaş:
144

Aktual

Rəsmi

Yunanıstan lideri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Cəmiyyət

Məscidlərdə bayram namazı qılınıb

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında Qurban bayramı ilə bağlı paylaşım edilib

Cəmiyyət

Göyçayda yol qəzası: 2 nəfər ölüb, yaralılar var

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Polis Astarada əməliyyat keçirib, 45 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

AAYDA Lökbatan-Güzdək yoluna müvəqqəti alternativ yol çəkir

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Günay Ağamalının mətbuat katibi: Deputatın yanılmaq hüququ var - VİDEO

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

“Eurohome”un fəaliyyəti dayandırıldı - FOTO - VİDEO

Hazırda Bakıda bu küçələrdə sıxlıq var - SİYAHI

Son xəbərlər

Overçuk: İrəvanın Aİ standartlarına yaxınlaşması risklər yaradır

Bu gün, 17:42

Göyçayda yol qəzası: 2 nəfər ölüb, yaralılar var

Bu gün, 17:20

“Neftçi” yeni mövsüm üçün ilk transferini rəsmiləşdirib

Bu gün, 16:57

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:24

Bakıda keçiriləcək akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

Bu gün, 16:05

Polis Astarada əməliyyat keçirib, 45 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 15:42

Hindistan Prezidentindən İlham Əliyevə məktub

Bu gün, 15:25

Yunanıstan lideri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 14:50

AAYDA Lökbatan-Güzdək yoluna müvəqqəti alternativ yol çəkir

Bu gün, 14:08

Vaşinqton İsrailə ən müasir döyüş təyyarələrini yerləşdirdi

Bu gün, 13:50

Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

Bu gün, 13:15

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 13:01

Kamaləddin Qafarov: Aqrar sektor strateji iqtisadi istiqamət kimi dəyərləndirilir

Bu gün, 12:41

AQTA: Azad olunmuş rayonlarda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstərilir

Bu gün, 12:23

“Heç bir bəhanə insan həyatından dəyərli deyil” – DYP rəsmisindən ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 12:13

Qusarda polis silahlı şəxsi zərərsizləşdirib

Bu gün, 12:00

Paraplanla ölkəyə 47 kq narkotik gətirənlər saxlanılıblar

Bu gün, 11:35

Lənkəranda oteldə çalışan qadınlara qarşı quldurluq edilib, inzibatçı həbs olunub

Bu gün, 11:16

ABŞ səfirliyindən Azərbaycan xalqına Qurban bayram təbriki

Bu gün, 11:10

Qurban bayramı günlərində ölkə üzrə 134 ünvanda satış və kəsim xidmətləri göstərilir

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər