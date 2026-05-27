 Azərbaycan-Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycan-Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

Qafar Ağayev09:05 - Bu gün
Azərbaycan-Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

Azərbaycan-Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığının mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Nyu-York şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində Çin Xalq Respublikasından olan həmkarı Van İ ilə görüşündə müzakirə aparılıb.

"Nazirlər Azərbaycan-Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığının mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivlərini müzakirə edərək dinamik siyasi dialoqu, həmçinin ticarət, nəqliyyat, enerji, "yaşıl inkişaf", rəqəmsal transformasiya, kənd təsərrüfatı, təhsil və humanitar sahələrdə genişlənən əməkdaşlığı vurğulayıblar", - Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılan məlumatda qeyd olunub.

Bildirilib ki, nazirlər həmçinin regional və beynəlxalq hadisələr, eləcə də çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

Çin nümayəndə heyətinin cari ilin may ayında Azərbaycanda keçirilmiş Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında fəal iştirakından məmnunluq ifadə olunub və bu iştirakın çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verdiyi bildirilib.

Nazirlər hər iki ölkənin qarşılıqlı maraqları naminə Azərbaycan və Çin arasında hərtərəfli tərəfdaşlığa olan ortaq öhdəliklərini bir daha təsdiq ediblər.

Paylaş:
108

Aktual

Rəsmi

Yunanıstan lideri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Cəmiyyət

Məscidlərdə bayram namazı qılınıb

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında Qurban bayramı ilə bağlı paylaşım edilib

Siyasət

Bakıda keçiriləcək akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

Kamaləddin Qafarov: Aqrar sektor strateji iqtisadi istiqamət kimi dəyərləndirilir

Lənkəranda oteldə çalışan qadınlara qarşı quldurluq edilib, inzibatçı həbs olunub

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Alena Əliyeva Urban Expo mərkəzini ziyarət edib - FOTO

Riad Qasımov: “Qarabağdakı layihələr gələcəyin dayanıqlı inkişafı üçün canlı laboratoriya rolunu oynayır”

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Son xəbərlər

Overçuk: İrəvanın Aİ standartlarına yaxınlaşması risklər yaradır

Bu gün, 17:42

Göyçayda yol qəzası: 2 nəfər ölüb, yaralılar var

Bu gün, 17:20

“Neftçi” yeni mövsüm üçün ilk transferini rəsmiləşdirib

Bu gün, 16:57

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:24

Bakıda keçiriləcək akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

Bu gün, 16:05

Polis Astarada əməliyyat keçirib, 45 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 15:42

Hindistan Prezidentindən İlham Əliyevə məktub

Bu gün, 15:25

Yunanıstan lideri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 14:50

AAYDA Lökbatan-Güzdək yoluna müvəqqəti alternativ yol çəkir

Bu gün, 14:08

Vaşinqton İsrailə ən müasir döyüş təyyarələrini yerləşdirdi

Bu gün, 13:50

Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

Bu gün, 13:15

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 13:01

Kamaləddin Qafarov: Aqrar sektor strateji iqtisadi istiqamət kimi dəyərləndirilir

Bu gün, 12:41

AQTA: Azad olunmuş rayonlarda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstərilir

Bu gün, 12:23

“Heç bir bəhanə insan həyatından dəyərli deyil” – DYP rəsmisindən ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 12:13

Qusarda polis silahlı şəxsi zərərsizləşdirib

Bu gün, 12:00

Paraplanla ölkəyə 47 kq narkotik gətirənlər saxlanılıblar

Bu gün, 11:35

Lənkəranda oteldə çalışan qadınlara qarşı quldurluq edilib, inzibatçı həbs olunub

Bu gün, 11:16

ABŞ səfirliyindən Azərbaycan xalqına Qurban bayram təbriki

Bu gün, 11:10

Qurban bayramı günlərində ölkə üzrə 134 ünvanda satış və kəsim xidmətləri göstərilir

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər