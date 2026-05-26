 “PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

18:25 - Bu gün
“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

“PAŞA Holding” və “Bravo” supermarketlər şəbəkəsi “Vətən əmanətlərin keşiyindədir” layihəsi çərçivəsində şəhid ailələrinə Qurban Bayramı münasibəti ilə bayram sovqatları çatdırıb.

2023-cü ildən etibarən “PAŞA Holding” 44 günlük Vətən Müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın 18 yaşadək olan övladları üçün sosial dəstək proqram həyata keçirir. Proqram çərçivəsində, Yeni il, Novruz Bayramı, Qurban Bayramı, Ramazan Bayramı və Zəfər günü münasibətilə sözügedən ailələrə “PAŞA Holding” və “Bravo” supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən bayram sovqatları təqdim olunur.

Qurban Bayramı münasibəti ilə təqdim edilən sovqatlar may ayının əvvəlindən “Bravo” supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin könüllülərinin dəstəyi ilə sözügedən şəhid ailələrinə çatdırılmaqdadır. Bayram sovqatlarına müxtəlif ərzaq məhsulları daxildir.

Qeyd edək ki, 2024-cü ildən cari proqrama antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan şəxslərin övladları da əlavə edilib. Hazırda layihə 44 günlük Vətən Müharibəsində, zəfərdən sonra və sentyabr təxribatları, antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan şəxslərin ümumilikdə 1000-dən çox ailəsini, 2000-dən çox övladını əhatə edir.

Xatırladaq ki, cari proqrama təhsil və səhiyyə sahələri daxildir.

Paylaş:
58

Aktual

Cəmiyyət

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Xaricdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçiriləcək

İyunda bəzi rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq - AYLIQ PROQNOZ

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

ADY rəsmisi: “Bakı-Tbilisi-Bakı” üzrə yeni qatarları köhnə tipli qatarlarla müqayisə etmək düzgün deyil

İTV-nin yeni baş direktoru bu tarixdə seçiləcək

Son xəbərlər

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 18:39

“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Bu gün, 18:25

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:56

Xaricdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçiriləcək

Bu gün, 17:50

İyunda bəzi rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 17:41

Aprelin 26-da keçirilən buraxılış imtahanında dörd nəfər 300 bal toplayıb

Bu gün, 17:28

Məmmədli kəndində heyvan bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 17:27

Azərbaycanda adambaşına düşən sığorta haqqı 220 manata çatdırılacaq

Bu gün, 17:15

Prezident maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə dair yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Bu gün, 17:12

Göyçayda 14 il əvvəl törədilmiş qəsdən adam öldürmə cinayətinin üstü açılıb

Bu gün, 17:09

SABAH proqramı çərçivəsində fəlsəfə doktoru hazırlığına start verilir

Bu gün, 17:02

Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

Bu gün, 16:58

Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr təyin edib

Bu gün, 16:52

ETX: "Azərpoçt" adından saxta SMS-lər göndərilir

Bu gün, 16:51

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 16:50

FAKTİKİ HAVA: Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərinə dolu yağıb - VİDEO

Bu gün, 16:48

“AF Mall”ın üzlüyü qopub qadının üzərinə düşdü

Bu gün, 16:36

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:34

Prezidentin mesajları - kənd təsərrüfatında problemlər necə həll edilməli? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:32

İran ABŞ ilə 24 milyonluq razılaşma şərti irəli sürdü

Bu gün, 16:28
Bütün xəbərlər