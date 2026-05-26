Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

First News Media16:58 - Bu gün
Hazırda enerji təchizatında yaranmış gərginlik düşməsi səbəbindən "Bakı Metropoliteni" QSC-nin qatarlarının hərəkət intervalında 1-2 dəqiqəlik yubanmalar müşahidə olunur.

Bu barədə 1news.az-a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, Bakıda müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti və bəzi ərazilərə yağan güclü dolu nəticəsində Bakı metropolitenində sərnişin axınında artım qeydə alınıb. Metropolitenin bütün aidiyyəti xidmətləri gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərir, alternativ enerji mənbəyi kimi dizel generatorlar hazır vəziyyətdə saxlanılıb.

"Sərnişinlərdən anlayış göstərmələri və stansiyalarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələri xahiş olunur", - məlumatda vurğulanıb.

Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

