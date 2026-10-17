 Türkiyəli deputat: “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Türkiyəli deputat: “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır”

Qafar Ağayev12:51 - Bu gün
Türkiyəli deputat: “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır”

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici əlaqələr komitəsinin sədri, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) Ankara millət vəkili Fuat Oktay Türkiyə ilə Azərbaycan arasında son günlər yaşandığı iddia edilən gərginliklə bağlı paylaşım edib.

1news.az xəbər verir ki, Fuat Oktay “X” sosial şəbəkə hesabında yayımladığı mesajda “sağlam düşüncə və qardaşlıq hüququ” prinsipinin əhəmiyyətini vurğulayıb, türk dünyasının birliyini və həmrəyliyini hədəfə ala biləcək “saxta bayraq” əməliyyatları və təxribatlara qarşı diqqətli olmağa çağırıb.

O qeyd edib ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri “Bir millət, iki dövlət” şüarı əsasında müttəfiqlik təməlləri üzərində möhkəmlənir, Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) çərçivəsində isə türk dünyasının inteqrasiyası prosesi irəliləyir. Oktay bu prosesdə ayrılığa səbəb ola biləcək cəhdlərə qarşı diqqətli olmağın vacibliyini vurğulayıb.

“Fərqliliklərimizi qardaşlıq hüququ çərçivəsində dəyərləndirməliyik”

Fuat Oktay ortaq dəyərlərlə yanaşı, fərqli mövqelərin mövcudluğunun da təbii olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, əsas məsələ bu fərqlilikləri qarşılıqlı anlaşma və qardaşlıq prinsipləri çərçivəsində dəyərləndirməkdir.

Oktay ortaq gələcəyə zərər vurmaq istəyən cəhdlərə qarşı sağlam düşüncə ilə hərəkət etməyin vacibliyini qeyd edərək, iki ölkə arasındakı köklü bağların qorunmasının əhəmiyyətinə diqqət çəkib.

“Türk dünyasının güclənməsindən kimlər narahatdır?”

Türkiyəli siyasətçi türk dünyasının güclənməsindən kimlərin narahat olduğunu və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin pozulmasından kimlərin fayda əldə edəcəyini sual edib.

O, bu məsələlərin birlik və həmrəyliyi daha da gücləndirəcək yanaşma ilə qiymətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

“Saxta bayraq” əməliyyatları və təxribatlara qarşı diqqətli olmaq lazımdır

Fuat Oktay “saxta bayraq” əməliyyatları və təxribatlara qarşı diqqətli olmağa çağıraraq, qardaşlığı hədəf alan cəhdlərə qarşı ayıq-sayıq olmağın vacibliyini bildirib.

Oktay mesajını “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır” sözləri ilə tamamlayaraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı həmrəyliyin və türk dünyasının ortaq gələcəyinin qorunmasının əhəmiyyətini vurğulayıb.

Paylaş:
181

Aktual

Rəsmi

Valeh Ələsgərov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

“Şahinlərin Görüşü – 2026”: Təlim-məşq uçuşları icra olunub - VİDEO

Siyasət

Türkiyəli deputat: “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır”

İqtisadiyyat

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Siyasət

Türkiyəli deputat: “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır”

“Environmental Protection First” koalisiyası COP17 ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

Vasif Talıbov YAP-ın Veteranlar Şurasından çıxarılıb

Azərbaycanın İsveçdəki səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Ramzan Kadırovu qəbul edib

Azərbaycan və Kamboca baş nazirləri ikitərəfli əlaqələri müzakirə ediblər

Çeçenistanın lideri: Azərbaycan xalqını Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik edirəm

Milli Məclisin işçi qrupundan Türkiyəyə mesaj: Münasibətlərə xələl gətirən açıqlamalardan çəkinin

Son xəbərlər

Valeh Ələsgərov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:36

“Öz yazarını seç” – onlayn səsverməyə start verilir

Bu gün, 15:28

“Şahinlərin Görüşü – 2026”: Təlim-məşq uçuşları icra olunub - VİDEO

Bu gün, 15:00

Səudiyyə Ərəbistanının iki şəhərində erkən xəbərdarlıq sistemi işə salınıb

Bu gün, 14:38

Biləsuvarda avtomobil aşıb: Ölənlər və yaralananlar var

Bu gün, 14:18

“Qarabağ” – “Neftçi” qarşılaşması bu gün baş tutacaq

Bu gün, 14:00

Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

Bu gün, 13:37

Azərbaycan ADB və IMF ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 13:18

Bazar günü 31 dərəcəyədək isti olacaq - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:03

Ramiz Mehdiyev hansı təltiflərindən məhrum edilə bilər? - SİYAHI

Bu gün, 13:00

Türkiyəli deputat: “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır”

Bu gün, 12:51

Zabrat-Maştağa avtomobil yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:26

Füzuliyə qayıdan ailələrin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:18

İsmayıllıda ağır qəza: sürücü öldü, iki nəfər yaralandı

Bu gün, 12:10

Kitabsevərlərin Bakı Ekspo Mərkəzinə rahat gediş-gəlişi məqsədilə xüsusi avtobuslar fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 11:39

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Bu gün, 11:35

Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Füzuli şəhərində vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

Bu gün, 11:18

9 ayda reabilitasiya xidmətləri göstərilən şəxslərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:13

Gəncənin 5-ci dəəfə raket atəşinə tutulmasından 6 il ötür: 17 oktyabr faciəsi

Bu gün, 11:08

Dələduzluğa görə axtarışda olan 5 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:46
Bütün xəbərlər