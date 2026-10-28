Azərbaycan şirkəti “Bestcomp Group” Vankuverdə “CISCO”nun regional mükafatını qazanan iki şirkətdən biri oldu
Bestcomp Group CISCO-nun METAC (Yaxın Şərq, Türkiyə, Afrika, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri) regionu üzrə “Mass Scale Infrastructure Partner of the Year” (“İlin genişmiqyaslı infrastruktur tərəfdaşı”) mükafatına layiq görülüb.
Mükafat 26-29 oktyabr tarixlərində Kanadanın Vankuver şəhərində keçirilən “CISCO Partner Summit 2026” tədbirində təqdim olunub. “CISCO”-nun aparıcı tərəfdaşlarını bir araya gətirən sammitdə dünyanın qabaqcıl İKT şirkətlərindən 1000-dən çox nümayəndə iştirak edib.
Mükafat şirkətin Müşahidə Şurasının sədri Rauf Həsənova “CISCO”-nun yüksək vəzifəli rəhbər şəxsləri – Yaxın Şərq, Türkiyə, Afrika, Qafqaz və Mərkəzi Asiya (METAC) regionu üzrə vitse-prezident və baş menecer Shane Heraty, Körfəz ölkələri və LTC regionu üzrə idarəedici direktor Abdelilah Nejjari, METAC regionu üzrə tərəfdaşlarla iş departamentinin regional direktoru Ossama Eldeeb, həmçinin Türkiyə, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində tərəfdaşlarla iş üzrə rəhbəri Nazlı Özçevik tərəfindən təqdim olunub.
Rauf Həsənov bildirib: “Dünyanın aparıcı şirkətlərinin təmsil olunduğu belə nüfuzlu sammitdə mükafat qazanmaq və “Bestcomp Group”-un, eləcə də Azərbaycanın adının dünya İKT ictimaiyyəti qarşısında səslənməsi bizim üçün böyük qürur mənbəyidir. TRC regionundan mükafatlandırılan iki şirkətdən birinin Azərbaycan şirkəti olması ölkəmizin İKT sahəsindəki potensialının beynəlxalq səviyyədə tanınmasının göstəricisidir. Bu nailiyyətə görə bizə etimad göstərən strateji tərəfdaşımız “CISCO”-ya, dövlət və özəl sektordakı sifarişçilərimizə, eləcə də peşəkarlığı və zəhməti ilə bu uğura töhfə verən komandamıza dərin minnətdarlığımı bildirirəm.”
"Bestcomp Group" haqqında
Qlobal standartlara cavab verən İKT həllərinin yaradılmasında dərin bilik və təcrübəyə malik “Bestcomp Group” 32 illik fəaliyyəti ərzində dövlət və özəl sektor üçün etibarlı tərəfdaş nüfuzu qazanıb. “CISCO” və digər dünya səviyyəli İKT liderləri ilə strateji əməkdaşlıq sayəsində şirkət Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda iri infrastruktur layihələrini həyata keçirir, qabaqcıl, təhlükəsiz və dayanıqlı texnoloji həllər təqdim edir.