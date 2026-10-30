AMB oktyabra olan son məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Avro 1,9019 manatadək , Rusiyanın 100 rublu 2,0923 manatadək bahalaşıb , Türkiyə lirəsi isə 0,0340 manatadək ucuzlaşıb.
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