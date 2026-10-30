 Yeni Suraxanı–Hövsan xəttinin bərpası davam etdirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Yeni Suraxanı–Hövsan xəttinin bərpası davam etdirilir

1news Redaksiyası12:35 - Bu gün
Yeni Suraxanı–Hövsan xəttinin bərpası davam etdirilir

Azərbaycan Dəmir Yolları “Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı”nda dəmiryol infrastrukturu üzrə nəzərdə tutulan işlərin icrasını davam etdirir.

ADY-dən 1news.az-a verilən məllumata görə, Dövlət Proqramında Bakıətrafı ərazilərdə dəmiryol nəqliyyatı infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə  Bakıxanov–Binə–Qala, Zabrat–Maştağa–Bağlar və Qaradağ–Güzdək dəmir yolu xətləri ilə yanaşı, Yeni Suraxanı–Hövsan xəttinin bərpası nəzərdə tutulur.

Qeyd olunan dəmiryol xətləri üzrə yol infrastrukturunun təhlili aparılıb, layihələndirmə işlərinə başlanılıb.

Yeni Suraxanı–Hövsan xətti üzrə stansiyalarla əlaqədar optimallaşdırma işləri aparılıb, stansiyaların yerləri müəyyən olunub. Bu xətt boyunca mühafizə zonasında yerləşən və tikinti altına düşən yaşayış evləri və qeyri-yaşayış obyektləri üzrə 111 mülkiyyətçi qeydiyyata alınıb, onlarla müvafiq protokollar imzalanıb, kompensasiyalar ödənilib. Bu xətt üzrə mühafizə zonasına düşən obyektlərin söküntü işləri başa çatıb, hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə çəpərləmə işlərinə başlanılıb.

Yeni Suraxanı–Hövsan xəttində ümumilikdə 4 stansiyanın inşası və ya bərpası planlaşdırılır. Bu stansiyalardan 3-ü Hövsan ərazisində yerləşəcək. Hər stansiyada piyada keçidlərinin, eyni zamanda, avtomobil yolları ilə kəsişmədə bir neçə müxtəlif səviyyəli körpünün inşası nəzərdə tutulur.

Paylaş:
143

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Cəmiyyət

Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir

Cəmiyyət

Avtomobildə telefondan istifadə edən sürücülər kameralara düşəcək – cərimə tətbiq olunacaq

Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündən çıxarılması təsdiqlənib

Naxçıvanda 9 yaşlı uşaq yol qəzasında xəsarət aldı

YAP Təftiş Komissiyasının sədri və sədr müavini seçilib

Bakıda keçiriləcək "Qələbə qaçışı"na rekord sayda iştirakçı qatılacaq

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Famil Xəlilov: Prezidentin təbriki futbolçulara əlavə motivasiya verəcək

Qətllə nəticələnən görüşü deputatın oğlu təşkil edibmiş - FOTO

Bakıda Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasının gənc futbolçularına dəstək aksiyası keçirilib - FOTO - VİDEO

Ramiz Mehdiyevə 14 il cəza verildi - Bütün əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Son xəbərlər

Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündən çıxarılması təsdiqlənib

Bu gün, 17:30

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Bu gün, 17:19

Naxçıvanda 9 yaşlı uşaq yol qəzasında xəsarət aldı

Bu gün, 17:01

YAP Təftiş Komissiyasının sədri və sədr müavini seçilib

Bu gün, 16:50

İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 16:25

Tramp İranla müharibənin tezliklə başa çatacağını açıqladı: "Nüvə silahı istehsal etməyəcəklərinə dair zəmanət istəyirik"

Bu gün, 16:23

Bakıda keçiriləcək "Qələbə qaçışı"na rekord sayda iştirakçı qatılacaq

Bu gün, 16:10

Maliyyə Nazirliyi oktyabrda 5 depozit hərracı keçirib

Bu gün, 15:57

Gəncədə şərti yanğınla bağlı təxliyə təlimi təşkil olunub - FOTO

Bu gün, 15:53

Fəlsəfə doktoru imtahanlarında iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə

Bu gün, 15:34

Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıya gələcək - VİDEO

Bu gün, 15:13

Şəhid anası vəfat etdi

Bu gün, 15:05

Əhməd İsmayılov Liberiyanın informasiya nazirinin müavini ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:48

Astarada torpaq sürüşməsi baş verdi: İstinad divarları çaya aşdı - FOTO

Bu gün, 14:46

Bakıda hüquqi yardım vədi ilə dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:38

Badamdarda bağçada uşağa zorakılıqla bağlı cinayət işi başlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:31

Qaxda evlərdən məişət əşyaları oğurlayan şəxs tutulub

Bu gün, 14:30

Hərbi xidmətə çağırış başa çatdı

Bu gün, 14:21

İki avtomobil toqquşdu, biri səkiyə çıxdı – Bakıda qəza

Bu gün, 14:01

Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir

Bu gün, 13:50
Bütün xəbərlər