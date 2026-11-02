Ceyranbatan su anbarından meyit tapıldı
Abşeron rayonu ərazisində yerləşən Ceyranbatan su anbarından meyit tapılıb.
1news.az “Qafqazinfo” xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 30-u saat 19 radələrində anbarın Saray qəsəbəsi istiqamətindəki hissəsində qeydə alınıb.
Ölən şəxsin Ceyranbatan Su Təchizatı İdarəsində işləyən Sumqayıt şəhər sakini 1959-cu il təvəllüdlü Ramazanov Mahir Tofiq oğlu olması müəyyən edilib. Onun üzərində zorakılıq əlamətləri aşkarlanmayıb.
M.Ramazanovun hansı səbəbdən su anbarına düşməsi hələlik məlum deyil.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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