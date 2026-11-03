 “Nizami City”-də təmirli mənzil kampaniyası başladı:  Məhdud sayda mənzil - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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“Nizami City”-də təmirli mənzil kampaniyası başladı:  Məhdud sayda mənzil - FOTO - VİDEO

1news Redaksiyası11:00 - Bu gün
“Nizami City”-də təmirli mənzil kampaniyası başladı:  Məhdud sayda mənzil - FOTO - VİDEO

Şəhərin mərkəzində, Nizami m/st, Qış və Mərkəzi parklarının yanında yerləşən "Nizami City" yaşayış kompleksi təmirli mənzillər üçün "Hazır ev" kampaniyasına start verir.

Kampaniya   03.11.2026-18.11.2026 tarixləri arasında keçirilir və yalnız təmirli mənzilləri əhatə edir.

KAMPANİYANIN ŞƏRTLƏRİ

Kampaniya dövründə təmirli mənzil alan hər kəs mətbəx mebeli və elektronika əşyaları qazanır. Beləliklə, yeni evə əlavə xərc çəkmədən, ilk gündən yaşamağa hazır şəkildə köçmək mümkündür. Mənzillərin sayı məhdud olduğu üçün seçim mənzillər qurtarana qədər davam edəcək.

"Nizami City" müasir memarlığı, keyfiyyətli tikintisi və geniş seçim imkanları ilə rahat yaşayış üçün ideal layihələrdən biridir.

Sizə təqdim edirik:

MÜKƏMMƏL LOKASİYA – Nizami m/st, Qış və Mərkəzi parklarının yanı, təhsil, alış-veriş və şəhərin əsas məkanlarına rahat çıxış.

MÜASİR MEMARLIQ – 9 mərtəbəli binalar, keramoqranit fasad və düşünülmüş memarlıq konsepsiyası.

SİZƏ UYĞUN MƏNZİL – azad planlama, təmirli və təmirsiz mənzil seçimi.

İNVESTİSİYA ÜÇÜN ƏLVERİŞLİ ZAMAN – hazır və tikintisi davam edən mərhələlərdən seçilən mənzilin dəyər artımı potensialı.

KEYFİYYƏT VƏ ETİBAR – müasir tikinti standartları, keyfiyyətli materiallar, funksional layihələndirmə, sakit və təhlükəsiz yaşayış mühiti.

RAHATLIQ HƏR DETALDA – geniş yeraltı dayanacaq, sürətli liftlər, 7/24 qorunan qapalı həyət, uşaq və mini futbol meydançaları və digər xidmətlər.

Kampaniya müddəti və mənzil sayı məhduddur. Seçiminizi indi edin və şəhərin mərkəzində premium həyatın yeni ünvanında arzularınızdakı gələcəyə ilk addımı atın.

Ətraflı məlumat almaq və sizə uyğun mənzili seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın: 

📞 *0788

📞 (099) 700 00 88 📞 (050) 700 00 88 📞 (050) 970 00 88 📍 Yasamal r-nu, Nizami m/st, C. Cabbarlı küçəsi 31

 

https://www.instagram.com/nizami.city/

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