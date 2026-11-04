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Paytaxtın 51 kilometrdən çox yolu yenilənib

1news Redaksiyası15:35 - Bu gün
Paytaxtın 51 kilometrdən çox yolu yenilənib

İyunun 15-dən etibarən Bakıda həyata keçirilən genişmiqyaslı təmir proqramı çərçivəsində 101 küçə və prospektdə təmir işləri başa çatdırılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 140 gün ərzində paytaxtın 12 inzibati rayonunu əhatə edən işlər çərçivəsində 51 kilometrdən çox yol yenilənib, ümumilikdə 784 935 kvadratmetr sahəyə asfalt-beton örtüyü döşənilib. Bu müddətdə orta hesabla hər 33 saatdan bir küçə və ya prospektdə təmir işləri yekunlaşdırılıb.

Qeyd edilib ki, ümumilikdə 110 küçə və prospekti əhatə edən proqramın 92%-i artıq icra olunub. Paytaxtın yol infrastrukturunun yenilənməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

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