 Azərbaycan və Belarsus FHN arasında sənəd imzalanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan və Belarsus FHN arasında sənəd imzalanıb

1news Redaksiyası16:09 - Bu gün
Azərbaycan və Belarsus FHN arasında sənəd imzalanıb

Fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Bakıda keçirilən yanğın və xilasetmə idmanı üzrə kişilər arasında XXI, qadınlar arasında XII dünya çempionatı ilə əlaqədar Azərbaycanda səfərdə olan Belarus Respublikasının fövqəladə hallar naziri daxili xidmət general-mayoru Vadim Sinyavskinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

FHN-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, nazir Kəmaləddin Heydərov qonaqları salamlayaraq dünya çempionatında iştiraklarına görə təşəkkür edib, belə bir mötəbər idman tədbirinin ölkəmizdə təşkilinin əhəmiyyətinə toxunub, yarışın Yanğınsöndürənlərin və Xilasedicilərin Beynəlxalq İdman Federasiyasına üzv olan ölkələrin xilasediciləri arasında peşəkar əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə və yanğın-xilasetmə idmanının inkişafına təkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Azərbaycan və Belarus arasındakı yüksək səviyyəli münasibətlərin daim genişləndiyini xatırladan nazir Kəmaləddin Heydərov, bu çərçivədə iki ölkənin Fövqəladə Hallar nazirlikləri arasında uzun illər ərzində səmərəli əməkdaşlıq təcrübəsinin formalaşdığını qeyd edib. Nazir fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində müntəzəm təmasların və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Bu səfərin və səfər əsnasında Azərbaycan və Belarus Fövqəladə Hallar nazirlikləri arasında imzalanan qarşılıqlı fəaliyyət və informasiya mübadiləsinin təşkili haqqında reqlamentin fövqəladə hallarla bağlı operativ informasiya və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinə mühüm töhfə verəcəyinə inandığını bildirib.

Belarus Respublikasının fövqəladə hallar naziri Vadim Sinyavski görüşə görə təşəkkürünü bildirərək, Bakıda yanğın və xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu vurğulayıb.

Nazir V.Sinyavski Azərbaycanla Belarus arasındakı çoxşaxəli əlaqələrin sürətli inkişafı çərçivəsində iki ölkənin fövqəladə hallarla mübarizə üzrə uyğun qurumlarının əməkdaşlıq münasibətlərinin qarşılıqlı faydasından danışıb. Bildirib ki, müxtəlif səviyyəli səfərlər, keçirilən görüşlər və imzalanan sənədlər əlaqələrin inkişafına xüsusi töhfə verir. Bu mənada, hazırkı səfər zamanı aparılan danışıqların və imzalanan sənədin Azərbaycan və Belarusun Fövqəladə Hallar nazirlikləri arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə zəmin yaradacığını bildirib.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

Sonra “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzi ilə “Belarus Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Fövqəladə Halların İdarə edilməsi və Reaksiyavermə Respublika Mərkəzi” dövlət müəssisəsi arasında qarşılıqlı fəaliyyət və informasiya mübadiləsinin təşkili haqqında reqlament” imzalanıb.

Sənədi Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov və Belarus Respublikasının fövqəladə hallar naziri daxili xidmət general-mayoru Vadim Sinyavski imzalayıblar.

Daha sonra Vadim Sinyavski əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması sahəsində fəaliyyətin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə, Belarus Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilinə verdiyi əhəmiyyətli töhfəyə görə nazir Kəmaləddin Heydərova “Həyat fəaliyyəti təhlükəsizliyinin təbliğinə görə” döş nişanını təqdim edib.

Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində Belarus Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir sıra qurumlarına səfər edərək fəaliyyətləri ilə yerində tanış olub.

Paylaş:
138

Aktual

Cəmiyyət

Hakerlər soyuducuların temperaturunu 50 dərəcəyədək qaldırır – MKA-dan xəbərdarlıq

Mövqe

ABŞ-də Konqresə nəzarətin demokratlara keçməsi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək? – AÇIQLAMA

Mövqe

Bakı-Moskva arasında kruiz səfərləri reallaşa bilərmi? – Ekspertdən AÇIQLAMA

Rəsmi

Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

Hakerlər soyuducuların temperaturunu 50 dərəcəyədək qaldırır – MKA-dan xəbərdarlıq

ADY-nin rəqəmsal transformasiyasına çəkilən xərcləri 6 milyon dolları ötüb

Bakıda küləyin sürəti 28 m/san-dək çatacaq - XƏBƏRDARLIQ

Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinə yeni sədr müavini təyin edilib - DOSYE

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti 126 dolları keçib

Yol polisindən moped və velosiped sürənlərə xəbərdarlıq

Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq

Şahdağa qar yağıb - Faktiki hava

Son xəbərlər

İlham Əliyevin sosial media hesablarında "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 17:57

ABŞ-də Konqresə nəzarətin demokratlara keçməsi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək? – AÇIQLAMA

Bu gün, 17:46

Hakerlər soyuducuların temperaturunu 50 dərəcəyədək qaldırır – MKA-dan xəbərdarlıq

Bu gün, 17:40

Ermənistanda müxalifətçi Tsarukyanın həbs müddəti daha 3 ay uzadıla bilər

Bu gün, 17:34

ADY-nin rəqəmsal transformasiyasına çəkilən xərcləri 6 milyon dolları ötüb

Bu gün, 17:21

Bakıda küləyin sürəti 28 m/san-dək çatacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:13

Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinə yeni sədr müavini təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 17:02

Əli Əsədov Rusiya, Belarus, Özbəkista və Qırğızıstanın rəsmiləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:57

"Barselona"nın futbolçusu Rodri "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

Bu gün, 16:52

Bakıda qəza: “BMW” hospitala çırpıldı - FOTO

Bu gün, 16:51

Bakı-Moskva arasında kruiz səfərləri reallaşa bilərmi? – Ekspertdən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:31

Carlsberg Azerbaijan və Azərbaycan Texnologiya Universiteti arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO

Bu gün, 16:19

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı İlham Əliyevi təbrik etdi

Bu gün, 16:12

Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 16:10

Azərbaycan və Belarsus FHN arasında sənəd imzalanıb

Bu gün, 16:09

Tramp İrana qarşı hərbi əməliyyatların genişləndirilməsini istisna etməyib

Bu gün, 16:05

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olublar - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:03

Prezidentdən hava çirklənməsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:55

Kamran İmanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:51

Paytaxtın 51 kilometrdən çox yolu yenilənib

Bu gün, 15:35
Bütün xəbərlər