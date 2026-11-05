 Metroda “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi keçirilir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Metroda “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi keçirilir - FOTO

1news Redaksiyası14:52 - Bu gün
Metroda “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi keçirilir - FOTO

5 noyabr 2026-cı il tarixində Qarabağ Dirçəliş Fondu və “Bakı Metropoliteni” QSC-nin birgə təşkilatçılığı ilə Bakı metrosunun “Nərimanov” stansiyasında Zəfər Gününün altıncı ildönümünə həsr olunan “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisinin açılışı olub.

Fondun sifarişi ilə tanınmış britaniyalı yazıçı Qrem Vilson tərəfindən qələmə alınmış “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabında yer alan materiallar əsasında təşkil olunan fotosərgidə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri, tarixi-mədəni irsin bərpası, eyni zamanda Qarabağın füsunkar təbiəti və nadir flora-faunasını əks etdirən fotolar nümayiş edilir.

“Nərimanov” stansiyasının hər iki keçidində təşkil olunan fotosərgi paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqlarına Qarabağın bugünkü mənzərəsi ilə tanış olmaq, regionda həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işlərini və əldə olunan nailiyyətləri əyani şəkildə görmək imkanı yaradır.

Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən həyata keçirilən bu təşəbbüs işğaldan azad edilmiş ərazilərin dirçəlişinin təbliğinə, Azərbaycanın bərpa və quruculuq təcrübəsinin geniş auditoriyaya çatdırılmasına, həmçinin Qarabağın mədəni irsinə və təbiətinə ictimai marağın artırılmasına xidmət edir.

Sərgi çərçivəsində təqdim olunan fotoların üzərində yerləşdirilmiş QR kodları skan etməklə ziyarətçilər Fondun rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə Qarabağda həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə edə, eyni zamanda bu prosesə dəstək olmaq üçün ianə edə bilərlər. Beləliklə, fotosərgi ziyarətçilərə Qarabağın dirçəliş hekayəsi ilə tanış olmaqla yanaşı, regionun gələcək inkişafına öz töhfələrini vermək imkanı da təqdim edir.

Xatırladaq ki, bu, Qarabağ Dirçəliş Fondunun Bakı Metropoliteni ilə birgə həyata keçirdiyi ikinci sərgi layihəsidir. Fondun daha əvvəl təşkil etdiyi “Qarabağda Urbisid” adlı fotosərgi də uzun müddət “Nərimanov” metro stansiyasında nümayiş olunub.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən yaradılmış “Karabakh.Center” internet resursunun materialları əsasında hazırlanan fotosərgidə erməni vandalizmi nəticəsində Qarabağda dağıdılmış şəhər və kəndlərimizin, eləcə də tarixi, mədəni və dini abidələrimizin 90-a yaxın fotosu təqdim edilib.

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