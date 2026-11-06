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Avro ucuzlaşdı, rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

1news Redaksiyası09:09 - Bu gün
Avro ucuzlaşdı, rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9037 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0840 manat təşkil edib.

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