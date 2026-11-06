 Abşeron rayonunda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Abşeron rayonunda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı

1news Redaksiyası13:24 - Bu gün
Abşeron rayonunda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı

Abşeron rayonunda silsilə oğurluq hadisələri qeydə alınıb. Naməlum şəxs müxtəlif vaxtlarda rayon ərazisində yerləşən evin zirzəmisindən məişət əşyaları, tikiş sexi, yarımtikili və şirkətlərin birindən isə ümumilikdə 10880 manat dəyərində elektrik avadanlıqları oğurlayıb.
 
1news.az xəbər verir ki, o, əməllərini ört-basdır etmək üçün talama cinayətlərini törədərkən müşahidə kameralarını da yararsız vəziyyətə salıb.

Abşeron rayonunda polisin keçirdiyi tədbirlərlə oğurluq əməllərini törədən D.Həsənov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarına əsasən saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
145

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Zəngilan Şəhər Təhsil Kompleksinin açılışında iştirak ediblər

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Zəngilanın Cahangirbəyli kəndinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər

Rəsmi

Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndinin birinci mərhələsinin açılışı olub

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Cəbrayılda alkoqolsuz içki istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər

Cəmiyyət

Əlövsət Polad vəfat etdi

Kamran Əsədovun 3 il həbsi tələb edildi

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 2 nəfər Gürcüstanda tutularaq ekstradisiya edildi

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Bəzi hərbçilər cərimələnəcəklər

“SOCAR PETROLEUM” və “KFC Azerbaijan” YDM-lərdə restoran şəbəkəsini genişləndirir - FOTO

17 yaşlı oğlanın sürdüyü maşın elektrik dirəyinə çırpıldı - Foto

Yol polisindən moped və velosiped sürənlərə xəbərdarlıq

Son xəbərlər

Əlövsət Polad vəfat etdi

Bu gün, 17:40

Kamran Əsədovun 3 il həbsi tələb edildi

Bu gün, 17:34

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 2 nəfər Gürcüstanda tutularaq ekstradisiya edildi

Bu gün, 17:25

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:23

Köhnə əmlak sənədləri əsasında qeydiyyat çıxarışları üçün dövlət rüsumu ləğv edilə bilər

Bu gün, 17:12

Avant Group AIREX 2026 sərgisində yeni irimiqyaslı Caspi Yards layihəsini təqdim etdi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:54

"Herend": iki yüz illik çini sənəti - FOTO

Bu gün, 16:48

Astarada iki kənddə içməli su layihəsi həyata keçirilib

Bu gün, 16:45

Fransada etirazlar zamanı 600-dən çox şəxs saxlanılıb, 112 polis yaralanıb

Bu gün, 16:36

PAŞA Bank “ZirvədəSən 2026” Təcrübə Proqramına yekun vurub - FOTO

Bu gün, 16:20

Ön cəbhədə döyüş, arxa cəbhədə həyat savaşı: cərrahın 44 günlük müharibə xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:16

Səfirlikdən İranın Azərbaycanla sərhədə hərbi təlimlər keçirmə iddialarına cavab: Əsassız iddialardır

Bu gün, 16:13

Hərbi qulluqçuların yürüşü ilə bağlı bir sıra yollarda avtomobillərin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:07

AFFA səkkiz komandaya texniki məğlubiyyət verdi

Bu gün, 15:48

Bakıda süd məhsulları istehsal edən müəssisənin fəaliyyəti dayandırıldı - FOTO

Bu gün, 15:33

Qeyri-sabit hava nə vaxtadək davam edəcək?

Bu gün, 15:28

Bakıda üç gün yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:21

Bakıda iş adamını şantaj edən qaziyə hökm oxundu

Bu gün, 15:15

Naxçıvanda noyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 15:02

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Zəngilan Şəhər Təhsil Kompleksinin açılışında iştirak ediblər

Bu gün, 14:48
Bütün xəbərlər