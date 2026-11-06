Köhnə əmlak sənədləri əsasında qeydiyyat çıxarışları üçün dövlət rüsumu ləğv edilə bilər
2006-cı il iyulun 6-dək verilmiş əmlak sənədləri əsasında daşınmaz əmlaka çıxarış və texniki pasport dövlət rüsumu tutulmadan təqdim ediləcək.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" qanuna dəyişiklik təklif edilir.
Dəyişikliyə əsasən, 2006-cı il iyulun 6-dək daşınmaz əmlak üzərində hüquqları təsdiq edən aktlar, şəhadətnamələr və qeydiyyat vəsiqələri əsasında həmin hüquqların dövlət reyestrində qeydiyyata alınması barədə çıxarışın verilməsinə, eləcə də daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan-ölçü) təqdim edilməsinə görə dövlət rüsumu tutulmayacaq.
Bundan başqa, hüquq sahibinin iradəsindən asılı olmayan səbəblərdən daşınmaz əmlak obyektinin ünvanı dəyişdirildikdə, prospekt, küçə, meydan və digər ərazi vahidlərinin tərkib hissələrinə ad verildikdə və ya onların adları dəyişdirildikdə, habelə qeydiyyat orqanı tərəfindən yol verilmiş texniki səhvlər aradan qaldırıldıqda da çıxarışın və texniki sənədlərin verilməsi dövlət rüsumundan azad ediləcək.
İndiyədək qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət reyestrində qeydiyyata alınmasından əvvəl verilmiş hüquqmüəyyənedici sənədlər əsasında çıxarışın və texniki sənədlərin təqdim edilməsi, eləcə də hüquq sahibinin iradəsindən asılı olmayan səbəblərdən ünvan dəyişikliyi və qeydiyyat orqanının texniki səhvlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı hallarda dövlət rüsumu tutulmurdu.