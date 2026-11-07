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Cəmiyyət

Qazaxda bıçaqlanma: hər iki şəxs xəsarət alıb

1news Redaksiyası09:42 - Bu gün
Qazaxda bıçaqlanma: hər iki şəxs xəsarət alıb

Qazaxda iki nəfərin mübahisəsi qanla bitib.

1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakinləri 2005-ci il təvəllüdlü İ.Əlizadə və 2005-ci il təvəllüdlü F.Musayev bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Dərhal onlara yardım edilib, hazırda vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.

İlkin məlumata görə, hər iki şəxs aralarında baş verən mübahisə zamanı bir-birinə bıçaqla xəsarət yetiriblər.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

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