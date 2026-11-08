 Vətən Müharibəsi iştirakçısı: Heç bir rejissor müharibəni olduğu kimi qura bilməz | 1news.az | Xəbərlər
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Vətən Müharibəsi iştirakçısı: Heç bir rejissor müharibəni olduğu kimi qura bilməz

Oksana Orucova12:36 - Bu gün
Vətən Müharibəsi iştirakçısı: Heç bir rejissor müharibəni olduğu kimi qura bilməz

8 Noyabr - Zəfər Günü Azərbaycan xalqının tarixində qürur, birlik və qəhrəmanlıq rəmzi kimi xüsusi yer tutur. 6 il əvvəl, 2020-ci il noyabrın 8-də Azərbaycan Ordusunun Şuşa şəhərini işğaldan azad etməsi ilə 44 günlük Vətən müharibəsinin taleyini müəyyən edən tarixi hadisə baş verdi. 

Bu qələbə təkcə hərbi uğur deyil, həm də xalqımızın milli iradəsinin, əzminin və torpaqlarımıza bağlılığının təntənəsi oldu. Zəfər Günü illərlə doğma yurd həsrəti ilə yaşayan insanların ümidlərinin gerçəkləşdiyi, şəhidlərimizin qanı bahasına yazılan tarixin qürurla xatırlandığı gündür. Bu tarix bizə azadlığın, suverenliyin və ərazi bütövlüyünün nə qədər böyük dəyər daşıdığını bir daha xatırladır. Eyni zamanda, 8 Noyabr yalnız qələbəni qeyd etmək deyil, həm də bu qələbə uğrunda canından keçən şəhidlərimizi, sağlamlığını itirən qazilərimizi və döyüş meydanında fədakarlıq göstərən hər bir hərbçimizi ehtiramla yad etmək günüdür.

44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısı, ehtiyatda olan baş leytenant, III qrup Qarabağ müharibəsi əlili, vəkil, Xüsusi Təyinatlıların, Qazilərin, Şəhid Ailələrinin və Veteranların İctimai Birliyinin hüquqşünası Elman oğlu Məcidov da 1news.az-a verdiyi açıqlamada müharibənin əsl mahiyyətinin yalnız onu yaşayan insanların ifadə edə biləcəyi qədər dərin və ağır olduğunu vurğulayıb:

“44 günlük Vətən müharibəsi haqqında danışarkən bir şeyi xüsusi vurğulamaq istəyirəm: müharibəni kənardan izləmək, onu filmlərdə görmək və ya ssenari əsasında canlandırmaq tamam başqadır, onun içində olmaq isə tamam başqa dünyadır. Mən bunu bir zabit, döyüşçü kimi deyirəm. Çünki 44 günlük müharibənin iştirakçısı olmuşam, döyüşün ağırlığını, təhlükəsini və məsuliyyətini öz üzərimdə daşımışam.

Əsl döyüş səhnələrini heç bir rejissor öz xəyalında bu qədər real təsəvvür edə bilməz. Orada partlayan mərmi dekorasiya deyil, eşidilən səs effekt deyil, itirilən insan isə filmin qəhrəmanı deyil – sənin silahdaşın, dostun, qardaşındır.”

Zabit və döyüşçü kimi 44 günlük müharibənin iştirakçısı olan həmsöhbətimiz döyüşün ağırlığını, təhlükəsini və məsuliyyətini şəxsən yaşadığını bildirir.

O vurğulayır ki, bu gün Zəfərdən qürurla danışsaq da, həmin qələbənin arxasında şəhidlərin canı, qazilərin sağlamlığı, döyüşçülərin iradəsi və Azərbaycan xalqının sarsılmaz birliyi dayanır:

“Bu gün Zəfərdən qürurla danışırıq. Amma o Zəfərin arxasında şəhidlərimizin canı, qazilərimizin sağlamlığı, döyüşçülərimizin iradəsi və xalqımızın birliyi dayanır.

Mən ehtiyatda olan baş leytenant, III qrup Qarabağ müharibəsi əlili və 44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısı kimi deyirəm: müharibə haqqında çəkilən filmlər tariximizi gələcək nəsillərə çatdıra bilər, amma müharibənin özünü heç vaxt tam əks etdirə bilməz.”

Zəfərimiz əbədi, şəhidlərimizin xatirəsi daim uca olsun! Bu tarixi bizə yaşadan qəhrəmanlarımızın fədakarlığı isə hər zaman ehtiramla yad edilsin!

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