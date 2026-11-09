 Bakının mərkəzi küçələrində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər keçirilir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Bakının mərkəzi küçələrində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər keçirilir - FOTO

1news Redaksiyası13:26 - Bu gün
Bakının mərkəzi küçələrində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər keçirilir - FOTO

Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi plana əsasən, 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar Bakının mərkəzi küçə, prospekt və meydanlarında hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər keçirilir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, hərbi qulluqçular noyabrın 9-da saat 13:00-dək Heydər Əliyev Sarayı - Bülbül prospekti - Nizami Kino Mərkəzi - Neftçilər prospekti - Azadlıq meydanı - Dəniz vağzalı, Şəhidlər Xiyabanı - “Alov Qüllələri” Kompleksi - Çəmbərəkənd parkı – “İçərişəhər” metrosu - İçərişəhər Qala Qapısı - Azərbaycan Dövlət Kukla teatrı, Azneft dairəsi - Bəhram Gur heykəli, Nərimanov heykəli - Mərkəzi Park - Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı - Qış Parkı - Heydər Əliyev Sarayı - Mərkəzi Bank – “28 Mall” Ticarət mərkəzi, “Olimpik Star” İdman və Əyləncə Mərkəzi - Səməd Vurğun küçəsi - Zabitlər parkı - Bakı Dövlət Sirki - Heydər Əliyev Sarayı - İmadəddin Nəsimi heykəli - Neftçilər prospekti, Q.Musabəyov parkı - Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev küçəsi - Hüseyn Cavid prospekti - Hüseyn Cavid parkı - Parlament prospekti - Şəhidlər xiyabanı marşrutları üzrə yürüş edirlər.

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