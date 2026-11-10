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Cəmiyyət

Yol polisi səfərdən geri qayıdan sürücülərə müraciət edib

1news Redaksiyası11:59 - Bu gün
Yol polisi səfərdən geri qayıdan sürücülərə müraciət edib

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi səfərdən geri qayıdan sürücülərə müraciət edib.

Bu barədə 1news.az-a idarədən məlumat verilib.

Yol polisi bayram günlərinin başa çatması ilə əlaqədar bölgələrdən paytaxta və digər istiqamətlərə qayıdan sürücüləri yollarda daha diqqətli olmağa çağırıb:

"Xüsusilə geri dönüş zamanı nəqliyyat axınının intensivləşməsi nəzərə alınmalı, tələskənliyə yol verilməməli, təhlükəli ötmə manevrlərindən çəkinilməlidir.

Uzun məsafəli səfərlərdən qayıdarkən sürücülərin diqqət etməli olduğu əsas məqamlardan biri də yorğunluqdur.

Unutmayaq ki, sükan arxasında yorğunluq diqqətin yayınmasına, reaksiya müddətinin uzanmasına və ağır yol-nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola bilər".

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə tövsiyə edir ki, səfər zamanı mütəmadi fasilələr versinlər, yuxusuz və yorğun halda avtomobil idarə etməsinlər.

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