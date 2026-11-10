 Şamaxıda 18 yaşlı gəncin vəhşicəsinə döyülməsi ilə bağlı araşdırma aparılır - Foto | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Şamaxıda 18 yaşlı gəncin vəhşicəsinə döyülməsi ilə bağlı araşdırma aparılır - Foto

1news Redaksiyası14:11 - Bu gün
Şamaxıda 18 yaşlı gəncin vəhşicəsinə döyülməsi ilə bağlı araşdırma aparılır - Foto

Şamaxı şəhərində vətəndaşın döyülməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan müraciət polis tərəfindən araşdırılır.

1news.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan Oxu.Az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, faktla bağlı müvafiq qaydada qeydiyyat aparılıb, hadisənin bütün təfərrüatının, o cümlədən tərəflər arasında baş vermiş münaqişənin səbəblərinin və iştirakçıların hərəkətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə zəruri prosessual tədbirlər həyata keçirilir.

"Vətəndaşın bədən xəsarətlərinin dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün məhkəmə-tibbi ekspertizası təyin olunub. Araşdırma zamanı hadisədə iştirak edən şəxslərin sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməsi və səsləndirilən digər iddialara da aydınlıq gətiriləcək", - deyə məlumatda bildirilir.

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