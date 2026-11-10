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Aktyor Aslan Fətullayev Moskvada vəfat etdi

1news Redaksiyası17:01 - Bu gün
Aktyor Aslan Fətullayev Moskvada vəfat etdi

Əməkdar mədəniyyət işçisi, Prezident mükafatçısı Aslan Fətullayev Moskvada vəfat edib.

1news.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, yaxınları 70 yaşlı aktyorun bir müddət öncə Moskvada əməliyyat olunduğunu bildiriblər.

Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrından Oxu.Az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Aslan Fətullayev bağırsağında olan problemlə bağlı Moskvaya müayinəyə yollanıb. Bu gün səhər saatlarında vəfat edib.

Xatırladaq ki, Aslan Fətullayev 20 oktyabr 1956-cı ildə Lerik rayonunun Çayrud kəndində anadan olub. Sənətə sevgisi hələ uşaqlıq illərindən başlayıb. Cəmi yeddi yaşında kənd mədəniyyət evində səhnələşdirilən Yusif Əzimzadənin "Nəsrəddin" komediyasında "İnkir" obrazı ilə ilk dəfə səhnəyə çıxıb.

1974-1976-cı illərdə Bakı Kitabxanaçılıq Texnikumunda, 1977-1982-ci illərdə isə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alıb.

Aslan Fətullayev teatrla yanaşı, televiziya və kino sahəsində də özünəməxsus yaradıcılıq izi qoyub. "Canlı şahid" televiziya tamaşasında canlandırdığı "Şani" obrazı ilə hələ gənc yaşlarında Azərbaycan Televiziyasının qızıl fonduna düşüb. "Səhər görüşləri", "Gecə kanalı", "Komediyalar aləminə səyahət", "45 dəqiqə" kimi televiziya proqramlarında yaratdığı obrazlarla tamaşaçıların rəğbətini qazanıb.

"Qorxma, mən səninləyəm", "Qətl günü", "Mikrorayonda cin", "Papaq", "Oğlan və maral" kimi filmlərdəki rolları, eləcə də dublyaj fəaliyyəti onun çoxşaxəli yaradıcılığının mühüm səhifələrindəndir.

2008-ci ildən 31 oktyabr 2026-cı ilədək Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında çalışıb.

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