 Azərbaycanda 30-a yaxın istiqamətdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır | 1news.az | Xəbərlər
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Azərbaycanda 30-a yaxın istiqamətdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

1news Redaksiyası16:55 - Bu gün
Azərbaycanda 30-a yaxın istiqamətdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

Azərbaycanda 29 istiqamətdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır.

Bu barədə 1news.az-a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakının 9, 41, 45, 93, 96 nömrəli şəhərdaxili, 213, 539, 557 nömrəli şəhərətrafı, həmçinin Bakı-Sınıq Körpü, Bakı-Xankəndi-Şuşa, Bakı-Mingəçevir, Bakı-Göyçay, Bakı-Horadiz, Bakı-Qəbələ, Bakı-İsmayıllı, Bakı-Quba, Bakı-Qusar, Sumqayıt-Quba, Gəncə-Şamaxı, Gəncə-Bərdə, Gəncə-Kəlbəcər, Mingəçevir-Gəncə, Şəki-Mingəçevir, Tərtər-Lənkəran, Bərdə-Şəki, Bərdə-Ağsu, Saatlı-Sumqayıt, Beyləqan-Sumqayıt və Zaqatala-Gəncə şəhərlərarası avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır.

Sənədlər bu il dekabrın 10-u, 17:00-dək "Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi"ndə (ünvan: Bakı şəhəri, Hacı Məmmədov küçəsi 5; əlaqələndirici şəxs: Firdovsi Cahangirov (mob: 077-455-99-06, e-poçt: [email protected]) qəbul ediləcək.

Müsabiqəyə əsas avtobuslarla yanaşı, ehtiyat nəqliyyat vasitələri də təqdim olunmalıdır.

İddiaçıların təkliflərinə komissiya tərəfindən Bakı-Sınıq Körpü, Bakı-Xankəndi-Şuşa, Bakı-Mingəçevir, Bakı-Göyçay, Bakı-Horadiz, Bakı-Qəbələ, Bakı-İsmayıllı, Bakı-Quba və Bakı-Qusar istiqamətlərində 12 lot üzrə dekabrın 11-də;

Sumqayıt-Quba, Gəncə-Şamaxı, Gəncə-Bərdə, Gəncə-Kəlbəcər, Mingəçevir-Gəncə, Şəki-Mingəçevir, Tərtər-Lənkəran, Bərdə-Şəki, Bərdə-Ağsu, Saatlı-Sumqayıt, Beyləqan-Sumqayıt və Zaqatala-Gəncə istiqamətlərində 12 lot üzrə dekabrın 15-də; Bakının 539 nömrəli (Abşeron "DOST Mərkəzi" – "Binə" ticarət mərkəzi), 557 nömrəli (Müşfiqabad qəsəbəsi – "Sədərək" ticarət mərkəzi – "Abşeron" ticarət mərkəzi) şəhərətrafı və 9 nömrəli (Yasamal yaşayış kompleksi (MİDA) – metronun "Nəriman Nərimanov" stansiyası) şəhərdaxili marşrutları üzrə 3 lotda dekabrın 18-də; 41 nömrəli (metronun "Azadlıq prospekti" stansiyası – Binəqədi qəsəbəsi), 45 nömrəli (metronun "Azadlıq prospekti" stansiyası – M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi), və 93 nömrəli (Sabunçu qəsəbəsi – metronun "Dərnəgül" stansiyası) şəhərdaxili marşrutları üzrə 3 lotda dekabrın 22-də; 96 nömrəli ("Avtovağzal" NMM – Xarici İşlər Nazirliyi) şəhərdaxili və 213 nömrəli (Əmircan qəsəbəsi – metronun "Qara Qarayev" stansiyası) şəhərətrafı marşrutları üzrə 2 lotda dekabrın 25-də baxılacaq.

Lotlar üzrə marşrutların qrafikləri haqqında məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

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