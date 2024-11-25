Погода на вторник: В Баку будет дождливо

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 26 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами ливневого характера. В отдельных районах полуострова возможны грозы. Днём будет перерыв в осадках. Подует умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 7-10° тепла, днём 11-13° тепла. Атмосферное давление будет 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 80-90%, днём 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана также ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, а в горных районах - снег. Также возможно образование тумана. Ветер западный, местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днём 10-15° тепла, в горах ночью от -2° до +3°, днём 3-6° тепла.

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