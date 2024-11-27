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Азер Насибов вновь сменил имя и начал новую главу в творчестве – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:59 - Сегодня
Азер Насибов вновь сменил имя и начал новую главу в творчестве – ВИДЕО

Известный певец, ранее выступавший под псевдонимом SEAZ, официально заявил о возвращении к своему настоящему имени - Azer Nasibov.

Напомним, что свою музыкальную карьеру Азер начал еще в юном возрасте, участвуя в таких проектах, как «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» на Первом российском канале - именно тогда его настоящее имя стало ассоциироваться с талантом, искренностью и глубокими эмоциональными выступлениями.

В 2020 году, когда Азер готовился выпустить свой первый сингл, лейбл, с которым он работал на тот момент, уверял, что выступать под своим именем - не лучший вариант, так как это может негативно сказаться на аудитории и стоит продумать псевдоним.

«Каждый шаг доказывал, что люди узнают, слушают и любят именно меня - Азера, а не придуманное имя. Вернувшись к своему настоящему имени, я чувствую себя свободным и настоящим», — делится с 1news.az певец.

Подчеркнем, что в уходящем году Азер стал частью музыкального лейбла Sputnik Records, который объединяет таких артистов, как Merab Amzoevi, GUMA, TEMNEE, КУЧЕР, CHAGA и других. Сотрудничество с профессиональной командой позволило певцу раскрыться по-новому: его музыка обрела уникальное звучание, а каждый новый эксперимент стал большим шагом вперед.

С самого первого релиза, «Бегу за ней», можно отследить, насколько выросло качество музыки исполнителя - артист вдохновляется мировыми звездами, такими как Chris Brown, The Weeknd и ZAYN, и это заметно в его творческом почерке.

Отметим, что за последние годы Азер добился впечатляющих успехов - вот некоторые из них: видео его выступления на проекте «Голос. Уже не дети» собрало болле 30 миллионов просмотров; в Instagram и TikTok артист активно делится моментами из своей жизни, где его суммарная аудитория превышает 270 тысяч подписчиков, а в Яндекс Музыке треки Азера ежемесячно собирают более 5 тысяч прослушиваний.

По словам певца, возвращение к имени Azer Nasibov - это не просто смена псевдонима, а мощное заявление о том, что музыка, вдохновленная личными переживаниями и искренними эмоциями, занимает центральное место в творчестве артиста.

«Я счастлив, что могу быть собой. Моей главной целью всегда было создавать музыку, которая трогает, вдохновляет и помогает слушателям. Сейчас у меня есть команда, свобода и вера в себя, чтобы делать это на 100%», - рассказал 1news.az Азер.

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