Алихан Раджабов представил трейлер своего нового фильма «Səriyyə» о проблеме ранних браков – ВИДЕО

Актер и режиссер Алихан Раджабов представил на своих страницах в социальных сетях официальный трейлер своего нового фильма «Səriyyə» (Сария), который поступит в прокат в Азербайджане во все сети кинотеатров 29 ноября.

Ранее, рассказывая о своем новом проекте, А.Раджабов отметил, что общество не должно быть равнодушно к проблеме ранних браков и каждый как может должен с ней бороться: «Я сделаю это с помощью фильма «Səriyyə».

В фильме «Səriyyə» будет рассказана история 12-летней школьницы, проживающей в одном из сел и готовящейся к олимпиаде в столице Азербайджана, но отец девочки решает обручить дочь с 35-летним родственником в день проведения олимпиады.