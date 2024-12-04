МВД начало расследование о мужчине, облившем жену кипятком - ОБНОВЛЕНО

Ранее детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю женщины, муж которой угрожает убить ее.

По словам правозащитницы, мужчина облил горячей водой из чайника лицо своей супруги, угрожает лишить ее жизни и отнять детей – М.Зейналова обратилась за помощью в МВД АР, которое отреагировало на данное обращение.

«Вопрос взят под контроль. Проводится расследование», - отмечают в МВД.

16:00

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю женщины, муж которой угрожает убить ее.

«Мужчина облил горячей водой из чайника лицо своей супруги, матери троих детей, и обжег её. Сейчас она опасается за свою жизнь, так как муж угрожает её убить. Женщина обратилась в полицию, и было начато расследование. Однако на время следствия подозреваемого отпустили на свободу. После освобождения он пришел к своей супруге и стал угрожать отнять у неё детей и лишить её жизни», - рассказывает правозащитница.

Мехрибан Зейналова отмечает, что женщина прислала ей видеозаписи произошедшего после пыток, и подчеркивает, что пострадавшей требуется помощь, о которой она просит МВД.

Отметим, что М.Зейналова не указала, в каком городе Азербайджана происходит описываемая ею ситуация.

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