В Индии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в штате Телангана на юге Индии.

Об этом сообщил Индийский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 07:27 (04:57 мск) в районе Мулугу и ощущались в столице штата Хайдарабаде.

В Телангане редко наблюдается сейсмическая активность, поэтому удар стихии вызвал панику среди местного населения.

Информации о пострадавших и крупных разрушениях не поступало. Власти рекомендуют жителям сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей или небезопасных сооружений.