Октябрьскую таблицу Центрального банка возглавил банк, которого в ней не было восемь месяцев. Bank Avrasiya - после рекордных январских 6,89 и полной «тишины» с февраля по сентябрь - вернулся в индекс жалоб сразу на первое место с показателем 2,85 и стал единственным банком, отнесенным регулятором к категории высокого индекса.

Пока вершину занимал возвращенец, сам рынок качнулся в обратную сторону: выше нейтрального уровня 1,00 в октябре оказались десять банков из семнадцати против семи месяцем ранее - сентябрьское «самое спокойное» состояние за всю историю серии продержалось ровно месяц. А отрыв Yelo Bank, вынесенный нами в прошлый заголовок, схлопнулся так же быстро, как образовался: 3,49 → 1,98.

Возвращение, которое объясняет отсутствие

За 22 месяца наших наблюдений Bank Avrasiya появлялся в таблице индекса жалоб всего трижды - и все три раза сразу в верхней ее части: апрель 2025 года - 3,07 и второе место; январь 2026-го - 6,89 и первое; октябрь 2026-го - 2,85 и снова первое. Остальные девятнадцать месяцев - ноль жалоб и отсутствие в списке.

Для обычного банка такой ряд невозможен. У любого работающего розничного и даже корпоративного института всегда найдется горстка клиентов, дошедших со своим вопросом до регулятора, - поэтому ноль жалоб месяц за месяцем является комплиментом только тому банку, у которого есть клиенты. В случае Bank Avrasiya восьмимесячная тишина говорила о банке больше, чем сказало бы любое место в таблице: мерцает здесь не поток жалоб - мерцает сама клиентская активность.

Арифметика индекса делает эту оптику наглядной. Индекс - это доля банка в общем числе жалоб, деленная на его долю в клиентской базе сектора. При микроскопической клиентской базе знаменатель настолько мал, что горстка обращений выносит банк на вершину таблицы, а их отсутствие - полностью стирает из нее. Поэтому, на наш взгляд, октябрьские 2,85 - не классический «кризис обслуживания»: в абсолютных числах речь, по всей видимости, о единичных жалобах. Содержательная новость в другом: после восьми месяцев нуля жалобы на Bank Avrasiya вообще возобновились. Вокруг банка снова происходит что-то клиентское - что именно, данные регулятора не раскрывают: Центральный банк публикует соотношение, но не структуру обращений.

Показательна и компания, в которой Bank Avrasiya оказался по экстремальным значениям. Выше отметки 4,0 за всю историю серии поднимались только два банка: Bank BTB (до 7,65) и Bank Avrasiya (6,89). Первый уже покинул банковский сектор, реорганизовавшись в небанковскую кредитную организацию. О том, почему бизнес-модель второго трудно назвать классически банковской - избыточный капитал при минимальной рентабельности, внебалансовые гарантии на 94% капитала, зависимость от государственного фондирования, - мы подробно писали в январском исследовании «Анатомия Bank Avrasiya». Октябрьское возвращение добавляет к тому портрету ровно один штрих: в индексе жалоб банк ведет себя так, как ведет себя институт без постоянной рыночной клиентуры.

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Напомним и постоянную оговорку регулятора: индекс жалоб не создает угрозы финансовой устойчивости или деятельности банков.

Рынок развернулся вширь

Сентябрь был самым спокойным месяцем за всю историю наблюдений: лишь семь банков выше нейтрального уровня, медиана 0,91 - минимум серии. Октябрь перевернул картину: выше единицы десять банков из семнадцати, медиана поднялась до 1,23, среднее по колонке - с 1,20 до 1,26.

Важно, что это потепление настоящее, широкое, а не эффект одной строки. В сентябре весь прирост среднего держался на Yelo Bank - без него рынок продолжал остывать. В октябре наоборот: даже без Bank Avrasiya среднее по остальным шестнадцати банкам составляет 1,16 против сентябрьских 1,06 без Yelo Bank. Поднялась именно середина таблицы.

Вершина при этом сжалась: максимум снизился с 3,49 до 2,85, разброс между первой и последней строкой - с 3,38 до 2,53 пункта, отрыв лидера от второго места - с 1,05 до 0,87.

Сентябрьская конфигурация «спокойный рынок с раскаленной вершиной» сменилась противоположной: вершина остыла, середина прогрелась.

Yelo Bank: отрыв исчез - проблема осталась

Главный герой двух предыдущих выпусков уступил первую строчку, а его показатель упал почти вдвое: с 3,49 до 1,98. Было бы ошибкой прочитать это как оздоровление.

1,98 - это почти двукратное превышение нейтрального уровня, девятый месяц подряд выше единицы и пятый месяц подряд в первой двойке таблицы. И главное: среднее значение Yelo Bank за десять месяцев 2026 года составляет 1,97. Иными словами, октябрь для этого банка - не улучшение, а статистически обычный месяц.

Банк вернулся не к норме рынка - он вернулся к собственной норме, которая вдвое выше той единицы, по которой живет сектор. Сентябрьские 3,49 были выбросом вверх от этой нормы; сама норма никуда не делась.

Есть и годовая рифма, которую постоянные читатели серии узнают: в июне 2025-го Yelo Bank уже возглавлял антирейтинг с показателем 3,75. Полтора года спустя банк снова проводит сезон в верхних строчках. Линия, которую мы назвали методичным восхождением, не оборвалась - она взяла передышку.

Три банка в четыре сотых пункта

Отдельного взгляда заслуживает плотность мест со второго по четвертое: Yelo Bank - 1,98, Unibank - 1,97, Yapı Kredi Bank Azərbaycan - 1,94. Три банка уместились в 0,04 пункта - прямо под лидером стоит не иерархия, а спрессованная группа с почти неразличимыми показателями.

Unibank: 22 месяца без единого чистого месяца

Про Unibank в этой серии можно писать, не глядя в свежую таблицу, - и почти не ошибаться. 1,97 и третье место - его естественная среда обитания. За 22 месяца наблюдений банк ни разу, ни единого месяца, не опускался ниже нейтрального уровня; его исторический минимум - 1,53. Среднее значение за 2025 год - 1,95. За 2026-й - 1,95. Рынок за это время остыл почти на четверть; Unibank не сдвинулся ни на сотую.

Это самый предсказуемый банк антирейтинга: что бы ни происходило с сектором - перегрев, охлаждение, смена антилидеров, уход целых банков с рынка, - его клиенты месяц за месяцем несут жалобы регулятору в объеме, почти вдвое превышающем его долю рынка. В терминах нашей двухсценарной модели это хрестоматийное плато: не сбой в отдельном продукте, а системный фон, который банк, судя по двадцати двум месяцам данных, менять не считает нужным. Рынок движется - Unibank стоит.

На фоне остывшего сектора эта неподвижность выглядит уже не особенностью, а позицией.

Yapı Kredi Bank: рекорд не прожил и месяца

В сентябре Yapı Kredi Bank Azərbaycan показал лучший результат за всю свою историю наблюдений - 0,61, - и мы завершили прошлый выпуск вопросом, удержит ли банк рекордный уровень. Ответ пришел немедленно и оказался исчерпывающим: 1,94, четвертое место, плюс 1,33 пункта - самый резкий подъем октябрьской таблицы.

Сентябрьский минимум, выходивший за пределы всей прежней траектории банка (в 2026 году его индекс не покидал коридор 1,33-2,05), оказался не новой траекторией, а статистическим эпизодом. Банк вернулся ровно в свой коридор - к сожалению для его клиентов, к верхней границе. Волатильная модель, о которой мы писали неоднократно, воспроизвелась в химически чистом виде: месяц в героях - месяц в антигероях.

Turanbank: это уже не эпизод

Здесь мы обязаны поправить сами себя. В сентябре, глядя на снижение Turanbank с 1,93 до 1,02, мы написали, что августовский подъем «выглядит эпизодом, а не сменой траектории». Октябрь показал, что с выводом мы поторопились: 1,76, пятое место, второй заход в верхнюю пятерку за три месяца.

Ряд банка с лета выглядит так: 1,54 → 1,93 → 1,02 → 1,76. Это уже не эпизод - это качели с высокой амплитудой, и у них длинная история: за 22 месяца наблюдений показатель Turanbank ходил от 0,32 до 3,24, десятикратный диапазон, один из самых широких в серии. Весной и в начале лета банк три месяца подряд показывал образцово чистые значения - 0,32, 0,36, 0,40, - летом за два месяца взлетел с пятнадцатого места на второе, осенью успел и опуститься почти к нейтральному уровню, и снова подняться.

Повторим мысль, которую уже адресовали другим обладателям такой динамики: система работы с клиентскими обращениями, которая работает через месяц, - это не работающая система.

Чистые месяцы Turanbank доказывают, что обслуживать клиентов без жалоб регулятору банк умеет. Тем показательнее месяцы, когда он этого не делает.

Bank of Baku: хроник остывшего рынка

Восьмое место и 1,35 после сентябрьских 1,54 выглядят скромно - ровно до того момента, когда смотришь на ряд целиком. В 2026 году Bank of Baku выше нейтрального уровня десять месяцев из десяти; вместе с Unibank это единственные два банка сектора, о которых такое можно сказать. За все 22 месяца наблюдений ниже единицы банк опускался один раз - в сентябре 2025-го, и то на символические 0,97.

Главная неприятность для банка даже не в значениях, а в их положении относительно рынка. В 2025 году со средним индексом 1,43 Bank of Baku выглядел обычным участником горячего рынка. В 2026-м его среднее почти то же - около 1,46, - но рынок за это время остыл, и теперь банк находится выше среднего по таблице седьмой месяц подряд. Bank of Baku не стал работать с жалобами хуже. Он просто не стал работать лучше, когда это сделали почти все вокруг, - а в остывающем секторе стояние на месте означает движение вверх по антирейтингу. То, что весной мы называли риском, к концу года приходится называть нормой. Его нормой.

Второй план: нулевая рифма VTB и возвращение Ziraat

Expressbank отыграл половину сентябрьского всплеска: 1,62 против 2,44, шестое место. Для волатильного ряда банка (от 0,71 до 3,01 только в этом году) это движение в привычную сторону: прежние подъемы он отыгрывал за два месяца, и октябрь укладывается в этот рисунок.

Azər-Türk Bank остыл с 1,81 до 1,41 - седьмое место. Rabitabank снизился с 1,77 до 1,23 и вернулся к своей многолетней норме: выше единицы банк провел 20 месяцев из 22. Accessbank - 1,10 - поднялся над нейтральным уровнем впервые с июня.

Bank Respublika поставил арифметический курьез месяца: ровно 1,00, с точностью до сотых на нейтральном уровне. Банк пятый месяц колеблется вокруг единицы - и теперь встал прямо на нее, заставив нас завести в таблице отдельную рубрику из одной строки.

AFB Bank - 0,45, четвертый месяц подряд ниже нейтрального уровня после июньского всплеска. Kapital Bank (0,95) и ABB (0,77) - в привычных для себя коридорах. Xalq Bank - 0,45, PAŞA Bank - 0,33 при собственном среднем около 0,35 за всю серию.

Ziraat Bank Azərbaycan вернулся в таблицу впервые с апреля - с показателем 0,32, на последнюю строчку, то есть в лучшую позицию списка.

А самая изящная рифма месяца - у Bank VTB Azərbaycan. В сентябре банк показал лучший результат за всю историю серии - 0,11. В октябре его в таблице нет вовсе: жалоб не поступало. Из рекордного минимума - в ноль; вместе с ним список покинул и Premium Bank. На фоне истории Bank Avrasiya это полезное напоминание: исчезновение из таблицы - продолжение шкалы, а не выход из нее, и у небольших банков индекс мерцает по арифметическим причинам. Разница лишь в масштабе паузы: у них - месяц, у Bank Avrasiya таких месяцев было восемь подряд.

Почему мы считаем от единицы, а не по цветам регулятора: напоминание

Как и в двух предыдущих выпусках, мы не пользуемся цветовой разбивкой Центрального банка и распределяем банки по собственному критерию - положению относительно нейтрального уровня 1,00. Коротко напомним почему.

Легенда таблицы регулятора объявляет один критерий - выше или ниже «среднего показателя, полученного в результате расчета». Но один порог делит любой список на две группы, а не на три: из опубликованной методологии третья, «средняя» категория не выводится вовсе. Фактические же границы цветов, как показывает сопоставление всех 22 опубликованных таблиц, фиксированы и с рынком не движутся: желтая зона начинается в интервале 1,18-1,21, красная - в интервале 2,34-2,44. Октябрь обе границы вновь подтвердил: 1,23 окрашен желтым при зеленом 1,10, а 2,85 - красным.

Нейтральный уровень 1,00, от которого считаем мы, - не наша придумка: взвешенное по клиентской базе среднее значение индекса равно единице по построению самой формулы Центрального банка. Подробный разбор - в августовском выпуске серии. Сами данные при этом остаются данными регулятора, и вопросов к ним у нас нет: вопросы вызывает только слой интерпретации поверх цифр.

Что дальше

Ноябрьская таблица ответит на несколько вопросов. Задержится ли Bank Avrasiya в списке - или, как подсказывает весь его 22-месячный паттерн, снова уйдет в тишину?

Окажется ли октябрь для Yelo Bank передышкой в восхождении или его переломом?

Вернется ли Yapı Kredi Bank к нижней границе своего коридора? И доживут ли до конца года две самые устойчивые серии антирейтинга - 22 месяца Unibank без единого месяца ниже нейтрального уровня и десять из десяти месяцев 2026 года у Bank of Baku?

Мы продолжим считать по отметке 1,00 - независимо от того, как окрашена таблица.

Индекс жалоб Центрального банка, октябрь 2026 года

№ Банк Октябрь Сентябрь Изм. Выше нейтрального уровня 1,00 1 Bank Avrasiya 2,85 - - 2 Yelo Bank 1,98 3,49 -1,51 3 Unibank 1,97 2,20 -0,23 4 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1,94 0,61 +1,33 5 Turanbank 1,76 1,02 +0,74 6 Expressbank 1,62 2,44 -0,82 7 Azər-Türk Bank 1,41 1,81 -0,40 8 Bank of Baku 1,35 1,54 -0,19 9 Rabitabank 1,23 1,77 -0,54 10 Accessbank 1,10 0,78 +0,32 На нейтральном уровне 11 Bank Respublika 1,00 0,92 +0,08 Ниже нейтрального уровня 1,00 12 Kapital Bank 0,95 0,79 +0,16 13 ABB 0,77 0,90 -0,13 14 Xalq Bank 0,45 0,31 +0,14 15 AFB Bank 0,45 0,91 -0,46 16 PAŞA Bank 0,33 0,16 +0,17 17 Ziraat Bank Azərbaycan 0,32 - -

«-» в колонке «Сентябрь» означает отсутствие банка в таблице соответствующего месяца (ноль жалоб). В октябрьской таблице отсутствуют Bank VTB Azərbaycan и Premium Bank: согласно примечанию регулятора, жалоб на банки, не вошедшие в таблицу, за месяц не поступало.

Источник: Центральный банк Азербайджанской Республики, отчеты «Bank müştərilərinin bank xidmətlərindən istifadəsi üzrə şikayət indeksi» за январь 2025 - октябрь 2026 года. Расчеты средних значений, медиан, динамических рядов и границ цветовых зон - First News Intelligence Unit.

Об авторе:

First News Intelligence Unit (FNIU) - это аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.