Доставка из Турции и США: Demir Cargo — удобно и просто

Компания Demir Cargo представляет новые возможности жителям Азербайджана. Теперь вы можете заказать товары из Турции и США и получить их в ближайшей точке доставки.

Хотя услуга новая, она уже дает возможность совершать покупки в популярных магазинах, таких как Amazon, Nike, Puma и многих других. Кроме того, вы можете заказывать оригинальные товары из категорий одежды, электроники, косметики, обуви и аксессуаров.

С помощью мобильного приложения Demir Cargo процесс доставки становится еще проще. Вы можете удобно просматривать доступные магазины, отслеживать свои заказы в реальном времени и получать уведомления о статусе доставки.

Кроме того, приглашая друзей использовать сервис, вы можете зарабатывать 5% с каждой их покупки. Все подробности программы доступны в мобильном приложении или на сайте demircargo.az.

Demir Cargo делает шоппинг за рубежом более простым, удобным и доступным. Заказывайте свои любимые товары уже сегодня и пользуйтесь преимуществами сервиса.

Компания Demir Cargo работает в Азербайджане через более чем 100 филиалов, находящихся под управлением Demirören Holding. В ближайшее время Demir Cargo доставит двухмиллионную посылку, подтверждая доверие своих клиентов.

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