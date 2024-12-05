Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен отдыхают в Москве – ФОТО

Один из самых известных турецких актеров Бурак Озчивит снимается в столице России в главной роли в новом российском сериале «Я к тебе надолго».

В перерыве между съемками проекта, первая серия которого появится в эфире онлайн кинотеатра Иви до конца уходящего года, звезда «Великолепного века» наслаждается отдыхом в Москве вместе со своей супругой – актрисой Фахрией Эвджен, которая прилетела в столицу РФ поддержать мужа.

Турецкие СМИ не раз писали о том, что Ф.Эвджен очень сильно ревнует Б.Озчивита к партнершам по съемкам, однажды даже из ее ревности пришлось переписывать сценарий – не исключено, что актриса решила не оставлять своего мужа на съемках без присмотра и в Москве.

Ф.Эвджен представила на своей странице в социальной сети Instagram серию кадров, сделанных во время прогулки по предновогодней Москве, где она прогулялась по Красной площади, заглянула в ГУМ и т.д.