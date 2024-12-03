Бурак Озчивит снимается в российском сериале – ФОТО

Один из самых известных турецких актеров Бурак Озчивит снимается в Москве в главной роли в новом российском сериале «Я к тебе надолго».

Романтический скетчком онлайн-кинотеатра Иви «Я к тебе надолго» станет первым российским сериалом с турецкой звездой в главной роли.

По сюжету герой Бурака Озчивита приезжает в Россию - в гости к Марине, которая очень любит проводить время за просмотром турецких сериалов, сообщает 1news.az со ссылкой на Иви.

Отмечается, что вместе главным героям предстоит пережить забавные и трогательные ситуации - преодолеть культурные различия, капризы погоды и даже детские травмы, а главное - доказать, что счастье можно найти в мелочах, если научиться искренне радоваться жизни.

Главную женскую роль играет Юлия Калашникова - первая из шести серий выйдет уже в этом году на Иви.

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