Стало известно, в чем обвиняется Азер Гасымлы - ОБНОВЛЕНО

Стали известны обвинения, предъявленные директору Института политического менеджмента, политологу Азеру Гасымлы.

Как сообщает АПА, он признан виновным по статье УК 182.2.3 (вымогательство с применением насилия).

Адвокат А.Гасымлы Агиль Лагидж заявил, что его подзащитный был задержан по подозрению в вымогательстве денег путем шантажа.

14:20

Задержан директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, соответствующую информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что А.Гасымлы был повторно вызван на допрос в рамках расследования, начатого в отношении его.