Стало известно, в чем обвиняется Азер Гасымлы - ОБНОВЛЕНО
Стали известны обвинения, предъявленные директору Института политического менеджмента, политологу Азеру Гасымлы.
Как сообщает АПА, он признан виновным по статье УК 182.2.3 (вымогательство с применением насилия).
Адвокат А.Гасымлы Агиль Лагидж заявил, что его подзащитный был задержан по подозрению в вымогательстве денег путем шантажа.
14:20
Задержан директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, соответствующую информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что А.Гасымлы был повторно вызван на допрос в рамках расследования, начатого в отношении его.
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